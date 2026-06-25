Un summit organizzato per parlare del caldo è stato cancellato proprio a causa delle temperature estreme. A Londra in questi giorni si tiene la Climate Action Week, un evento dedicato al cambiamento climatico, all’ambiente e alla sostenibilità: uno degli appuntamenti principali era quello in programma alla Shaw Library della London School of Economics, dal titolo Extreme Heat, Improving governance and strengthening action around the world. Tutto il Regno Unito, però, Londra compresa, sta affrontando un’ondata di caldo da record che sta mettendo a dura prova il Paese: oggi il Met Office (il servizio meteorologico nazionale) ha rilevato la temperatura più alta nel mese di giugno da quando si compiono le rilevazioni, con il termometro salito a 35,7 gradi a Charlwood nel Surrey. Per questo motivo, a seguito dell’allerta meteo per caldo estremo, gli organizzatori del summit si sono trovati costretti ad annullare gli incontri in palinsesto.

Allerta rossa

Gli organizzatori della Climate Action Week hanno spiegato che la sede dell’evento non è dotata di sistemi di refrigerazione e questo rende impossibile lo svolgimento dell’incontro. Un paradosso, se si considera che l’evento era pensato proprio per riunire esperti e ricercatori e discutere i temi del cambiamento climatico in una città nordeuropea che, solitamente, non è abituata a gestire temperature così alte. Nel Paese è in vigore l’allerta rossa, quella più elevata che mette in guardia da rischi per la salute, in particolare a Londra e il Galles. Nella capitale britannica sono previsti tra i 37 e i 38 gradi e si registrano molte scuole e uffici chiusi dopo che sono stati emessi dai servizi di trasporto pubblico, a partire dai treni, avvisi che invitano a spostarsi solo se strettamente necessario.