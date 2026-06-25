 Buongiorno caldo, le immagini e le frasi più divertenti che girano su Whatsapp e i social | Sky TG24
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Buongiorno e caldo, immagini e frasi divertenti sui social nelle giornate torride

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Dopo l'ondata di caldo che negli ultimi giorni attanagalia l'Italia, in tanti sul web provano ad affrontare l'afa con ironia. Diversi utenti hanno condiviso meme, battute e immagini esilaranti raccontando con sarcasmo le difficoltà della vita quotidiana durante l'ondata di calore. Ecco una selezione delle immagini e delle frasi più divertenti diventate virali

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