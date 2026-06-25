Buongiorno e caldo, immagini e frasi divertenti sui social nelle giornate torride
Dopo l'ondata di caldo che negli ultimi giorni attanagalia l'Italia, in tanti sul web provano ad affrontare l'afa con ironia. Diversi utenti hanno condiviso meme, battute e immagini esilaranti raccontando con sarcasmo le difficoltà della vita quotidiana durante l'ondata di calore. Ecco una selezione delle immagini e delle frasi più divertenti diventate virali
- Il caldo torrido degli ultimi giorni non dà tregua agli italiani, ma in tanti sul web provano ad affrontarlo con ironia. Sui social diversi utenti hanno condiviso meme, battute e immagini esilaranti raccontando con sarcasmo le difficoltà della vita quotidiana durante l'ondata di calore. Dal frigorifero trasformato in rifugio estivo ai ventilatori diventati compagni inseparabili, ecco una selezione delle immagini e delle frasi più divertenti diventate virali.
- Si parte con una prima battuta che ironizza sull'afa e sulle alte temperature degli ultimi giorni: "Fa talmente caldo che Windows apre le finestre da solo".
- In tanti hanno condiviso su WhatsApp numerose frasi esilaranti sull'ondata di calore. Tra queste troviamo: "Fa così caldo che il mio telefono mi ha chiesto di mettergli la crema solare". E ancora "Non è estate: è una prova pratica per diventare una pizza".
- Tra gli utenti c'è chi ironizza sull'importanza del frigorifero in questo periodo: "Se mi cercate sono nel reparto yogurt". E chi scherza su qualche altro elettrodomestico: "Ho aperto il forno per far entrare un po' d'aria fresca". E per gli amanti del condizionatore: "Se mi vedi correre, probabilmente c'è l'aria condizionata".
- Ed ecco che il frigorifero torna ancora protagonista: "Causa caldo insopportabile, se mi cercate sono in frigo".
- Per molti il caldo è così insopportabile da sembrare l'alito di fuoco di un drago.
- Ecco un altro meme divertente e simpatico sull'afa che attanaglia l'Italia: "Fa così caldo che non sudo neanche... evaporo!".
- Qualche altro utente ironizza sul caldo torrido, sostenendo che neppure il ventilatore basti ad affrontare l'afa: "Se accendete il ventilatore la situazione cambia da forno a forno ventilato".
- Per tutti gli appassionati del "Signore degli Anelli", ecco un meme perfetto che scherza sull'ondata di calore citando la saga di J. R. R. Tolkien: "Non dico che fa caldo in camera mia... ma due hobbit sono appena entrati e ci hanno buttato un anello dentro".
- Tra le frasi virali sui social anche quelle dedicate alle elevate temperature, che negli ultimi giorni hanno raggiunto picchi di 40°C: "Il meteo aveva detto che oggi ci sarebbero stati 38 gradi. Ma io pensavo 19 di mattina e 19 di pomeriggio".