Le zanzare possono imparare ad amare il repellente? Lo studio

I risultati di questa ricerca si inseriscono in un filone più ampio di studi sul comportamento e le capacità cognitive delle zanzare, che si stanno rivelando molto più sofisticate del previsto. Il laboratorio di Vinauger al Virginia Tech ha già dimostrato in precedenza che questi insetti ricordano ed evitano gli ospiti che le disturbano, combinano l'olfatto e vista per rintracciare le persone con precisione sorprendente, e sono influenzate dall'odore di determinati saponi. Con la crescente resistenza agli insetticidi e l'espansione geografica dell’Aedes aegypti, comprendere il funzionamento del cervello di questi insetti - a livello molecolare, neurale e comportamentale - diventa una priorità urgente per la salute pubblica globale.