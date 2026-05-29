Le zanzare possono imparare ad amare il repellente? Lo studio

Introduzione
Ogni estate, milioni di persone si affidano ai repellenti a base di Deet per difendersi dalle zanzare. Questo composto chimico è considerato da decenni uno degli scudi più efficaci contro gli insetti vettori di malattie. Eppure, una nuova e sorprendente ricerca pubblicata sul Journal of Experimental Biology mette in discussione questa certezza, rivelando un meccanismo insospettabile: le zanzare possono imparare ad associare l'odore del Deet a un pasto di sangue, trasformando di fatto il repellente in un richiamo. Una scoperta che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui si considera la protezione antizanzara.
Quello che devi sapere
Gli autori e la ricerca
Lo studio è frutto della collaborazione tra Clément Vinauger, professore associato al Dipartimento di Biochimica del Virginia Tech, e Claudio Lazzari dell'Università di Tours, in Francia. I due scienziati si sono concentrati sull' Aedes aegypti, la zanzara della febbre gialla, nota per la sua capacità di trasmettere malattie gravi come la Dengue, il virus Zika, la febbre gialla e la Chikungunya, ovvero infezioni che colpiscono decine di milioni di persone ogni anno in tutto il mondo.
Il condizionamento pavloviano applicato alle zanzare
Per testare la capacità di apprendimento degli insetti, i ricercatori hanno utilizzato una tecnica classica della psicologia comportamentale: il condizionamento pavloviano, lo stesso principio alla base dei celebri esperimenti di Ivan Pavlov con i cani. Le zanzare sono state immobilizzate dietro una rete di tessuto, con una sacca di sangue caldo appena fuori dalla loro portata. Nel momento in cui iniziavano ad alimentarsi, i ricercatori introducevano l'odore del Deet nell'ambiente. Dopo sole quattro ripetizioni, oltre il 60% degli insetti testati tentava di nutrirsi anche quando era esposto solo all'odore del repellente, senza la presenza di sangue.
Potrebbe interessarti: Ecco come le zanzare ci trovano su lunghe distanze: lo studio
La prova sul campo: la scelta tra due mani
L'esperimento più eloquente è stato quello che i ricercatori hanno definito "la prova della mano". Alle zanzare è stata offerta una scelta concreta: nutrirsi da una mano umana non trattata oppure da una cosparsa di Deet a concentrazioni normali. Il risultato ha confermato l'ipotesi: le zanzare non addestrate hanno evitato la mano trattata con il repellente, comportandosi come ci si aspetterebbe. Al contrario, coloro che avevano ricevuto il condizionamento pavloviano si sono dirette verso la mano con il Deet, attratte da quell'odore che associavano ormai a una ricompensa alimentare. Un risultato che ribalta completamente le assunzioni tradizionali sull'efficacia del repellente.
L'effetto funziona anche con lo zucchero
Un ulteriore elemento emerso dallo studio ha ampliato ulteriormente la portata della scoperta. I ricercatori hanno verificato che le zanzare riuscivano a formare la stessa associazione anche quando, al posto del sangue, veniva utilizzato lo zucchero come ricompensa. Ciò dimostra che il meccanismo di apprendimento non è legato specificamente al pasto ematico, ma è un processo cognitivo più generale, radicato nella neurobiologia dell'insetto. L'odore del Deet, abbinato a qualsiasi stimolo gratificante, può essere "codificato" come segnale positivo nel sistema nervoso della zanzara, indipendentemente dalla natura della ricompensa.
Potrebbe interessarti: Pianta fagiolo, se attaccata da bruchi vengono richiamate vespe predatrici per difesa
Un cambio di paradigma nella comprensione dei repellenti
Fino ad oggi, la scienza ritiene che il Deet funzioni per due motivi principali: il suo odore sgradevole, che allontana le zanzare, oppure la sua capacità di mascherare i segnali chimici del corpo umano, rendendo le persone "invisibili" agli insetti. Vinauger sfida apertamente questa visione: secondo lui, il cervello della zanzara è in grado di riscrivere queste risposte innate sulla base dell'esperienza accumulata. "Quello che l'insetto ha imparato conta tanto quanto l'effetto della sostanza chimica", afferma il ricercatore. Una prospettiva che, a suo avviso, rappresenta un autentico cambio di paradigma nel campo della lotta agli insetti.
Cosa cambia nella pratica: consigli per un uso più efficace
Nonostante le preoccupazioni implicazioni, Vinauger sottolinea con chiarezza che i risultati dello studio non devono spingere le persone ad abbandonare i repellenti a base di Deet, soprattutto nelle aree tropicali dove il rischio di malattie trasmesse dalle zanzare è reale e concreto. Ciò che cambia è la strategia di utilizzo: la tempistica e la concentrazione del prodotto diventano fattori cruciali. Il consiglio dell'esperto è di evitare applicazioni abbondanti e sporadiche, preferendo invece applicazioni frequenti e regolari, in modo da mantenere una concentrazione costantemente attiva sulla pelle. Anche gli indumenti trattati con Deet meritano attenzione, poiché le concentrazioni tendono a diminuire nel tempo.
Le prospettive per il futuro
I risultati di questa ricerca si inseriscono in un filone più ampio di studi sul comportamento e le capacità cognitive delle zanzare, che si stanno rivelando molto più sofisticate del previsto. Il laboratorio di Vinauger al Virginia Tech ha già dimostrato in precedenza che questi insetti ricordano ed evitano gli ospiti che le disturbano, combinano l'olfatto e vista per rintracciare le persone con precisione sorprendente, e sono influenzate dall'odore di determinati saponi. Con la crescente resistenza agli insetticidi e l'espansione geografica dell’Aedes aegypti, comprendere il funzionamento del cervello di questi insetti - a livello molecolare, neurale e comportamentale - diventa una priorità urgente per la salute pubblica globale.