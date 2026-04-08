Il menù degli astronauti di Artemis II è stato pianificato con attenzione nei mesi prima del lancio da nutrizionisti della NASA e dell'Agenzia Spaziale Canadese, bilanciando valore nutritivo e preferenze personali di ciascun membro dell'equipaggio. Il responsabile del laboratorio Space Food Systems è Xulei Wu, specializzata in alimentazione spaziale. Il piano nutritivo copre 11 giorni ed è selezionato dall'elenco permanente dei cibi approvati per la Stazione Spaziale Internazionale. Essendo la capsula Orion grande tanto quanto un camper, non è consentito cibo in scatola perché considerato troppo ingombrante. A bordo è inoltre presente un solo riscaldatore che ha una capacità limitata quindi gli astronauti mangiano la maggior parte dei loro pasti a temperatura ambiente. Ognuno di loro ha poi a disposizione un cucchiaio e un paio di forbici per aprire le confezioni di cibo che, nella maggior parte dei casi è liofilizzato. A bordo, rivelano gli stessi astronauti, tra i cibi più gustosi: insalata di mango, frutta secca, burro d'arachidi e di mandorle, miele, maccheroni con formaggio, tortillas e cioccolato. Insomma, il cibo nello spazio è migliorato negli ultimi decenni e nessuno deve più ingozzarsi di carne tiepida e frullata da tubi di alluminio. C'è una curiosità sul gusto nello spazio: i sapori risultano meno intensi quindi a bordo ci sono anche cinque tipi di spezie piccanti. Per quanto riguarda invece il beverage, anche le bevande sono contingentate e i passeggeri di Orion possono bere al massimo due aromatizzate al giorno (caffè, tè, limonata, succo di frutta) e una borraccia d'acqua ogni due giorni perché non è presente a bordo un sistema di riciclaggio.

Menù di Artemis II