Si è preso tutto il tempo per rifletterci ma alla fine ha detto no. Il sogno di vedere Pep Guardiola sulla panchina della Nazionale resterà, almeno per ora, irrealizzato. L'allenatore catalano vincitore di tre Champions League ha declinato la proposta fattagli qualche giorno fa dal direttore tecnico Paolo Maldini e dall'advisor Leonardo. Guardiola ha comunicato la sua decisione chiamando i due nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio. Pur dicendosi lusingato della proposta, l'allenatore ha ribadito la volontà di volsersi prendere del tempo per sé e la sua famiglia dopo l'addio anticipato al Manchester City.