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Pep Guardiola ha detto no alla Nazionale italiana, continua la ricerca del nuovo ct

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L'allenatore catalano ha chiamato nella notte Paolo Maldini e Leonardo per comunicare la decisione di declinare la proposta

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Si è preso tutto il tempo per rifletterci ma alla fine ha detto no. Il sogno di vedere Pep Guardiola sulla panchina della Nazionale resterà, almeno per ora, irrealizzato. L'allenatore catalano vincitore di tre Champions League ha declinato la proposta fattagli qualche giorno fa dal direttore tecnico Paolo Maldini e dall'advisor Leonardo. Guardiola ha comunicato la sua decisione chiamando i due nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio. Pur dicendosi lusingato della proposta, l'allenatore ha ribadito la volontà di volsersi prendere del tempo per sé e la sua famiglia dopo l'addio anticipato al Manchester City.

Leonardo: "La scelta sarà fatta il prima possibile"

Intervenendo in conferenza stampa all'Assemblea di Lega, Leonardo ha spiegato che la scelta del ct sarà fatta "il prima possibile" aggiungendo: "Vogliamo creare un movimento che coinvolga tutti, altrimenti non riusciremo a uscire". Il progetto tecnico concepito con Paolo Maldini prevede che l'attività della nazionale maggiore venga affiancata da una riforma del mondo giovanile. Se nel primo caso i tempi per tornare competitivi, dopo tre Mondiali mancati, sono necessariamente stretti, nel secondo l'orizzonte temporale è più dilatato e bisognerà attendere diversi anni prima di vedere risultati concreti. 

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