Scavi alla Casa del Jazz a Roma, si cercano resti giudice scomparso

Questa mattina cani molecolari e investigatori hanno effettuato scavi sotto la Casa del Jazz di Roma, su disposizione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Tra le ipotesi, quella che i resti del giudice Paolo Adinolfi scomparso nel '94 possano trovarsi sotto la struttura. Carabinieri e polizia hanno ispezionato le gallerie sotto la casa del Jazz mai esplorate prima

Potrebbe esserci una novità nelle indagini sulla scomparsa del giudice Paolo Adinolfi, avvenuta nel 1994 ( CHI ERA ). Questa mattina, come riporta Il Corriere della Sera , cani molecolari e investigatori hanno effettuato scavi sotto la Casa del Jazz di Roma, all’inizio di via Cristoforo Colombo. L’intervento è stato disposto dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, a seguito di una richiesta dell’ex giudice Guglielmo Muntoni. Al momento non è chiaro su quali elementi o nuove informazioni si basi l’operazione. Tra le ipotesi, quella che i resti del giudice Paolo Adinolfi scomparso nel '94 possano trovarsi sotto la struttura. Carabinieri e polizia hanno ispezionato le gallerie sotto la casa del Jazz mai esplorate prima. Le operazioni di scavo, concluse in tarda mattinata, riprenderanno domani, secondo quanto riferito da fonti investigative.

Figlio Adinolfi: “Ora dobbiamo solo aspettare”



“È un momento nel quale bisogna solo aspettare l'evoluzione di questa attività. Io e la mia famiglia, in questo momento, non ci sentiamo di dire nulla", ha detto all'Agi l'avvocato Lorenzo Adinolfi, figlio del magistrato scomparso. “È necessario fare una verifica, non perchè si stia cercando in particolare qualcosa, ma perché si ha avuto notizia che nel bene confiscato alla Banda della Magliana ci sarebbe una parte, una galleria che è stata tombata, non conosciuta, ed è giusto verificare cosa ci sia dentro”, ha riferito il prefetto di Roma Lamberto Giannini all’Agi. L'intervento, ha spiegato Giannini, “è stato organizzato per motivi di sicurezza e trasparenza, perché se dovesse esserci qualcosa all'interno di quel tunnel chiuso da trent'anni, è giusto che sia preso in consegna dalle autorità competenti".

Una scomparsa mai chiarita



Adinolfi, sparito il 2 luglio 1994, aveva detto uscendo di casa in via della Farnesina che sarebbe tornato a pranzo. Secondo alcune testimonianze, il magistrato sarebbe stato visto su un autobus, anche se era uscito in auto da casa: la vettura fu poi ritrovata al Villaggio Olimpico. Altri riferirono di aver notato un giovane sconosciuto accanto a lui negli uffici giudiziari di piazzale Clodio. Nel corso degli anni sono state formulate diverse ipotesi sulla sua scomparsa. Adinolfi, prima di ricevere una nuova nomina da magistrato, aveva lavorato alla sezione Fallimentare, un ufficio che si occupa anche di vicende legate alla criminalità. Tra le piste seguite negli anni figura anche un possibile legame tra la scomparsa di Adinolfi e alcune inchieste da lui trattate, come quelle sui fallimenti della Fiscom e della Ambra Assicurazioni. Nel primo caso venne condannato Enrico Nicoletti, considerato dagli investigatori il cassiere della Banda della Magliana. Per molto tempo si è ipotizzato che il giudice potesse essere stato sepolto in una proprietà riconducibile a Nicoletti: proprio come quella dove oggi sorge la Casa del Jazz, nel punto in cui sono in corso gli scavi.