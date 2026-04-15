Il duplice omicidio era stato commesso nel 2015 a Firenze, i corpi furono ritrovati dentro quattro valigie in un campo cinque anni più tardi

La Cassazione ha confermato la condanna a 30 anni di reclusione per Elona Kalesha, la 42enne di origine albanese imputata di duplice delitto e vilipendio di cadavere per l'omicidio dei genitori del suo ex fidanzato, avvenuto a Firenze, respingendo il ricorso della difesa della donna e accogliendo la richiesta del pg di confermare la pena inflitta in primo e secondo grado.

L'omicidio nel 2015

Le vittime, Teuta e Shpetim Pasho, erano scomparse dal capoluogo toscano nel novembre 2015. Cinque anni dopo, nel dicembre 2020, i loro resti fatti a pezzi furono trovati in quattro valigie gettate in un campo tra la superstrada Firenze-Pisa-Livorno e il carcere fiorentino di Sollicciano. I giudici d'appello, nel febbraio 2025, confermando la condanna a 30 anni inflitta dalla Corte d'assise, respinsero la richiesta dell'accusa di condannare la donna all'ergastolo così come quella di assoluzione formulata dai difensori della donna, gli avvocati Antonio D'Orzi e Federico Febbo.