Le prime pagine dei quotidiani di oggi 22 febbraio: la rassegna stampa di Sky TG24
Diversi i temi affrontati dalle aperture dei giornali. In primis la vicenda del bambino morto a Napoli dopo un trapianto di cuore fallito. Spazio anche al tema dei dazi annunciati da Donald Trump dopo la sentenza della Corte Suprema. Poi sul fronte sportivo la chiusura delle Olimpiadi invernali Milano Cortina e la Serie A
- Apertura con titolo "Morto il bimbo, tutti gli errori". I 60 giorni con il cuore bruciato. Una fondazione in suo nome. Meloni: piena luce, non sarà dimenticato. La madre: "È finita, chiedo giustizia". Sequestrati i cellulari dei medici indagati. Spazio anche ai dazi: Trump insiste e rilancia "Dazi dal 10 al 15%". Contromosse europee: può saltare l'accordo.
- Apertura con titolo "Domenico, fine annunciata. La mamma: ora giustizia". Non ce l'ha fatta il bambino trapiantato con un cuore bruciato al Monaldi di Napoli. Sei indagati: omicidio colposo. All'ospedale è resa dei conti. Meloni: si faccia piena luce. E ancora: "Ritorsione dazi. Trump: al 15% subito per tutti".
- Apertura con titolo "Dazi, Trump alza il tiro. Imprese Usa in rivolta". Il tycoon sfida la Corte: tariffe al 15%. Panetta: conto pagato dagli americani. Spazio anche a "Giustizia per Domenico", morto il bimbo del trapianto fallito. La madre ai medici: chi mi guardava negli occhi ora pagherà.
- Apertura con titolo "Chiedo giustizia". Morto il bimbo del cuore bruciato, lo strazio della mamma. Indagati 6 sanitari. Spazio poi a "Dazi, Trump rilancia al 15%. Panetta: nuovo multilateralismo". E ancora "Longevità e Pil. La nuova Italia": il 25% degli italiani è over 65. Di questi, 10-15 milioni stanno bene, hanno esperienza e possono fare molto per il Paese.
- Apertura con titolo "La terra dell'oro", si chiude l'Olimpiade più azzurra. Poi la Serie A: "L'inter se ne va", vola a +10 con la settima vittoria di fila. Alle 18 con il Parma il Milan prova a tenere vivo il campionato.
- Apertura con titolo "Irriconoscibili", Juve affondata da Fabregas. L'allarme di Spalletti. Dominio Como (0-2): terzo ko di fila, allo Stadium finisce tra i fischi. E ancora la Serie A con "Fuga Inter: Chivu a +10 sul Milan" e le Olimpiadi con "Meravigliosa Italia: 30 medaglie".
- Apertura con titolo "Juve Como profondo", Cesc domina anche senza Paz (2-0). Per Spalletti 4° sconfitta nelle ultime 5 partite: i tifosi stavolta contestano. E ancora "Italia 30 e lode! Doppietta che commuove nello ski cross, Giovannini bronzo nel pattinaggio".
- Apertura con titolo "L'imam con Hannoun e quella telefonata al ministro di Hamas". Elzir nelle carte dell'inchiesta di Genova. Intercettati insieme, chiedevano informazioni sul ras di Gaza. Spazio anche al referendum sulla riforma della Giustizia: "Sì in vantaggio al 53%. Pd appeso ai comici".
- Apertura con titolo "Trump rilancia: dazio globale al 15%". Poi "Panetta: Rispettare regole comuni per governare il futuro". Spazio anche a "Superbonus, in arrivo lo scudo ai condomini per i controlli del Fisco".
- Apertura con titolo "L'ordine ai lavoratori: Mentite agli ispettori". Milano-Cortina, il far west dei Giochi nelle mail dell'azienda. Durante le ispezioni minacce di ritorsioni e liberatorie firmate 24 ore prima. "Noi steward costretti a diventare poliziotti".
- Apertura con titolo "Sciocchezze da Nobel". Il fisico Parisi si schiera sul referendum: "Vorreste premi Nobel estratti a sorte? Voto No". Paragone assurdo. E piovono le critiche: "Grande scienziato, ma...". E ancora "Rai pro-Pal, figuraccia olimpica: Evitiamo Israele". Fuorionda antisemita prima della gara di bob a quattro. L'azienda interviene. L'ambasciatore protesta.
- Apertura con titolo "Caos dazi, Trump li alza ancora. Meloni teme l'effetto Donald". Dopo la bocciatura della Corte Suprema, il presidente annuncia un nuovo aumento globale al 15%. L'economia ripiomba in una fase di incertezza. In Italia la premier ha paura dei contraccolpi politici.
- Le democrazie sono i più forti dei bulli: la Corte Suprema svuota magnificamente il piano di Trump sui dazi. Il presidente americano cercherà delle alternative, ma la svolta è qui ed è evidente: i poteri neutri sono ancora forti e liquidarli resta un "vaste programme". Il colpo supremo alle tariffe del tycoon è parte di una rivoluzione: lo sdoganamento della globalizzazione come arma contro il populismo. Sgomberi selettivi: il Viminale è stato condannato a 21 milioni di euro di multa per non aver sgomberato il centro sociale Spin Time a Roma
- Apertura con titolo "La rappresaglia di Trump. Nuovi dazi al 15% per tutti". Spazio anche al bambino morto a Napoli dopo il trapianto di cuore fallito: "Verità per mio figlio". Poi Giustizia, Nordio: "Toni inaspriti? Scelgo il dialogo".
- Apertura con titolo "Dov'è la vittoria". In Ucraina si muore come non mai, in Russia crolla il Pil, negli Usa quello che doveva fermare la guerra non riesce neanche a frenarla, l'Europa paga conti e cova rabbia. L'invasione ci ha cambiati tutti, ma sembra scivolare via. Saranno quattro anni tra due giorni. Spazio anche a "Mansouri poteva essere salvato". Rogoredo, le indagini: un'ora di agonia per il 28enne ucciso dallo sparo di un poliziotto.