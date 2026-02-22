Offerte Sky
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 22 febbraio: la rassegna stampa di Sky TG24

Cronaca
15 foto

Diversi i temi affrontati dalle aperture dei giornali. In primis la vicenda del bambino morto a Napoli dopo un trapianto di cuore fallito. Spazio anche al tema dei dazi annunciati da Donald Trump dopo la sentenza della Corte Suprema. Poi sul fronte sportivo la chiusura delle Olimpiadi invernali Milano Cortina e la Serie A

