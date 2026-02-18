Le prime pagine dei quotidiani di oggi 18 febbraio: la rassegna stampa

Le polemiche legate al voto alla Camera sul Board of Peace sono il tema principale sulle aperture dei giornali in edicola stamattina. Meloni attacca l'opposizione: "Confusi, Palestina non era priorità?" La premier si scaglia anche contro i giudici per il mancato rimpatrio di un algerino: "Magistratura politicizzata". C'è spazio pure per gli sviluppi della vicenda del bambino trapiantato a Napoli e, sugli sportivi, per il tracollo della Juvetus a Istanbul. Altro oro per l'Italia, ora a quota 24 medaglie
- Tanti i temi sulle aperture dei quotidiani in edicola stamattina. In primo piano, sul Corriere della Sera, le polemiche legate al ruolo dell'Italia nel Board of Peace ideato da Donald Trump. Meloni: "Opposizione confusa, Palestina non era la priorità?". A centro pagina fotonotizia per l'incendio che ha devastato il teatro Sannazzaro a Napoli e il nuovo cuore a disposizione per il trapianto al bambino del capoluogo campano
- Anche su Repubblica in primo piano il 'duello in Aula sul Board su Gaza'. La premier torna all'attacco sul referendum: "Giudici politicizzati, ostacolano sui migranti". Di nuovo spazio alla vicenda legata al trapianto di cuore del bambino di Napoli e alle le polemiche seguite alla foto di Mattarella strappata in Iran
- 'Migranti, furia Meloni sui giudici' è invece il titolo principale dellla Stampa. La premier attacca per il mancato rimpatrio di un algerino: noi frenati da magistratura politicizzata. Taglio alto per la lite politica sul Board of Peace, mentre anche qui trova spazio di spalla l'oltraggio nel parlamento iraniano al presidente della Repubblica: convocato l'ambasciatore di Teheran
- 'C'è un cuore per il bambino' si legge nel titolo principale che apre l'edizione odierna del Messaggero.. La mamma convocata nella notte in ospedale: ipotesi organo trapiantabile. Voto ala Camera tra le polemiche per il Board of Peace, Tajani: "Osservatori per parlare di pace". La premier pronta a incontrare il presidente Usa
- La disfatta della Juventus a Istanbul in primo piano sulla Gazzetta dello Sport. I binaconeri sconfitti 5-2 dal Galatasaray vedono quasi compromesso l'accesso agli ottavi di finale di Champions League. A fianco le scuse di Bastoni per la simulazione di San Siro: in alto, invece, lo straordinario oro olimpico nell'inseguimento di Ghiotto, Malfatti e Giovanninini
- Il crollo dei bianconeri in apertura anche sul Corriere dello Sport, che sottolinea il naufragio degli uomini di Spalletti dopo l'uscita dal campo di Bremer per infortunio. L'allenatore toscano: "Fatti tre passi indietro". Trionfo Italia nel pattinaggio: con l'oro di Ghiotto, Malfatti e Giovannini diventano 24 le medaglie azzurre
- La figuraccia bianconera domina anche la prima di Tuttosport sotto l'eloquente titolo 'Juve, allarme totale'. Al ritorno serve un'impresa, ma bisogna blindare anche la Prossima Champions. Fa flop pure l'Atalanta, stasera tocca all'Inter in Norvegia
- Sul Giornale l'ultima speranza per il bimbo di Napoli, con la madre convocata d'urgenza all'ospedale. Iran, sfregio al Quirinale: l'Italia protesta per la foto di Mattarella strappata in parlamento
- 'Neolaureati, in Italia salari ai minimi' si legge sul Sole 24 Ore. Buste paga d'ingresso a 32mila euro lordi: lontana la Germanaia a 57mila. La Cina festeggia il Capodanno con spettacoli degli umanoidi
- 'Il governo fa sondaggi sul voto a spese nostre' scrive Il Fatto Quotidiano. Meloni bocciata sulla sicurezza, si legge in taglio alto: con lei e Draghi più reati e meno agenti. E il 53% degli italiani si sente più insicuro
- Su Libero il caso di Milano,. con i quattro poliziotti indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso nella vicenda dell'agente che ha sparato e ucciso il marocchino Mansouri. Meloni attacca la magistratura: "Sui migranti andiamo avanti malgrado i giudici"
- 'ProPall' è il gioco di parole con cui Il Manifesto critica le affermazioni del ministro degli Esteri Tajani sulla partecipazione dell'Italia al Board of Peace nella formula, non prevista di osservatore. Aumentano gli sbarchi, ma di persone senza vita: a riva altri 13 corpi tra Sicilia e Calabria e si temono migliaia di morti per il ciclone Harry
- Ancora Board of Peace sulla prima del Resto del Carlino. Tajani: saremo osservatori, nessuna alternativa al piano Usa su Gaza. Il Vaticano resta fuori. Torna la speranza per un nuovo trapianto di cuore al bambino di Napoli. Diovorato dal fuoco il teatro Sannazzaro, dal 1847 centro culturale di Napoli