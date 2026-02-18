Le prime pagine dei quotidiani di oggi 18 febbraio: la rassegna stampa

Le polemiche legate al voto alla Camera sul Board of Peace sono il tema principale sulle aperture dei giornali in edicola stamattina. Meloni attacca l'opposizione: "Confusi, Palestina non era priorità?" La premier si scaglia anche contro i giudici per il mancato rimpatrio di un algerino: "Magistratura politicizzata". C'è spazio pure per gli sviluppi della vicenda del bambino trapiantato a Napoli e, sugli sportivi, per il tracollo della Juvetus a Istanbul. Altro oro per l'Italia, ora a quota 24 medaglie