Le prime pagine dei quotidiani di oggi 19 febbraio: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi domina il monito del presidente Mattarella, che presiede il plenum del Csm dopo le tensioni sulla riforma della giustizia: “Le istituzioni rispettino il Csm”. In evidenza anche la decisione del tribunale di Palermo, che dispone il risarcimento alla ong Sea Watch per il fermo “illegittimo” subito dalla nave nel 2019. Ira di Meloni: “Una sentenza assurda che lascia senza parole”. Spazio anche al via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge energia
- In apertura il monito del Capo dello Stato dopo gli scontri sulla riforma della giustizia con il titolo “Scontro sui giudici, altolà del Colle” e il commento “La scelta del Quirinale, un argine all’escalation”. In evidenza anche il “Caso Sea Watch, duro attacco di Meloni ai magistrati”. In spalla: “Niente trapianto per il bimbo di Napoli. La madre lo veglia”. In taglio centrale il racconto di Camillo Ruini con “La fede, le amicizie: Ratzinger sbagliò a lasciare. Per tre volte mi sono innamorato ma ho resistito”.
- L’apertura è occupata dagli scontri sulla giustizia con “Mattarella difende i giudici ma Meloni attacca ancora”. In primo piano anche la vicenda Sea Watch richiamata nel sottotitolo “La premier sulla sentenza di risarcimento a Sea Watch: "Una decisione assurda”. In spalla: “Il summit medico spegne le speranze: ‘No al trapianto’”. In taglio basso l’analisi “Le fumate nere di Ginevra e i venti di guerra”. Presente anche lo sport con “Argento short track: Fontana record con 14 medaglie”.
- In apertura il monito del Capo dello Stato: “Lo scudo di Mattarella ‘Rispetto per il Csm’”, con il commento “Per il Quirinale il confine è superato”. In evidenza anche la presa di posizione della premier: “Ma Meloni attacca i giudici sulla Sea Watch: ‘Una sentenza assurda’”. Ampio spazio al caso del bambino di Napoli con “Il calvario di Domenico”. In taglio centrale: “Bollette più leggere, più Irpef all’energivore”.
- L’apertura è dedicata al richiamo del capo dello Stato con “Giustizia, richiamo di Mattarella”. Spazio alle dichiarazioni del ministro “Nordio: mi adeguerò. Apprezzamento bipartisan”. In evidenza anche il caso di Napoli con “Troppo tardi per il trapianto”. In taglio alto spazio all’economia con “Decreto Bollette, aiuti a famiglie e imprese. Irap più cara per le aziende energetiche. Via libera in Cdm, misure da 5 miliardi”.
- In apertura il “Via libera al decreto taglia bollette. Orsini: segnale importante per le imprese”. Spazio all’intervista con “Il ministro Pichetto Fratin: ‘Sugli Ets diamo una linea chiara come Paese’”. In taglio centrale: “Troppi lavori e traffico, al traforo del Monte Bianco serve il raddoppio” e “Borse europee al record, corrono difesa e banche. Fed divisa sul taglio tassi”. In spalla: “Mattarella: rispetto tra le istituzioni”.
- L’apertura è dedicata alla Champions con “Inter 3 schiaffi”. “Ma in campionato è a +7”, “Pio non basta. Serve l'impresa martedì a S.Siro. Ansia Lautaro si fa male al polpaccio: rischia il derby. Spazio al Milan con “Frenata Milan”. In alto trova spazio il mito olimpico con “Il mito di Arianna”: “Fontana 14 medaglie. Superato Mangiarotti”.
- In apertura il tema della riforma della giustizia con “Il ‘No’ arruola Mattarella ma la Meloni non ci sta”. In evidenza anche il caso di Napoli con “Senza cuore: Domenico, cade l’ultima speranza. Il comitato di saggi nega il trapianto” e la voce della madre: “Sarò con lui fino all’ultimo. Spina staccata? Per me è vivo”. In taglio centrale il caso Sea Watch con “Dopo il clandestino ci tocca pagare pure la Rackete”. Spazio anche alla sicurezza con “Preso il terrorista dei treni: così sabotava l’Alta velocità”.
- In apertura: “Il richiamo di Mattarella: serve rispetto per il Csm”. In evidenza il caso del bambino di Napoli con “Niente trapianto per il bimbo. La mamma: speranze finite”. In taglio centrale: “Bollette elettriche più leggere per famiglie e imprese”. In spalla: “Animali soppressi, veterinario ‘guru’ condannato a quattro anni”. Spazio anche alle Paralimpiadi con “Bandiere russe: maggioranza divisa e proteste di Kiev”.
- L’apertura è dedicata al Csm con “Meloni e Nordio zittiti persino da Mattarella”, con Mattarella che invoca al “Rispetto”. La premier: “Critica è libera”. Crosetto: “Non è una battaglia di Fdi". In taglio alto: “Intercettazioni, frasi minacciose del mafioso Frank Albanese. Il boss: ‘Gratteri è peggio di Falcone e di Borsellino’”. In taglio laterale: “Truffa sui rimborsi auto: Occhiuto è indagato a Roma”.
- In apertura la riforma della giustizia con “No, Mattarella non è Gratteri”, “Il Quirinale manda un sms al governo: serve rispetto per il Csm”. Spazio alla politica con “Meloni la ‘picconatrice’. Ancora video contro i magistrati, ma su Nordio si contraddice”. Spazio anche alla guerra in Ucraina con "Non c'è tempo" è una frase molto ucraina. Da Zelensky al mercato”. Presente anche l’analisi internazionale con “La grande armada”.
- In apertura: “Stato brado. Mattarella presiede il plenum del Csm e chiede rispetto per le istituzioni”, con il commento “Il referendum come stress test della Repubblica”. In evidenza il caso giudiziario con “Sea-Watch, sentenza dello scandalo”. Spazio al tema energetico con “Bollette, 5 miliardi già non bastano”. In taglio basso: “Raid e repressione: Ramadan prigioniero, come la Palestina”.
- In apertura le parole di Mattarella: “Ai magistrati dico ‘serve rispetto’. A sorpresa Mattarella dopo 11 anni presiede il plenum del Csm. Un monito del Colle ad abbassare i toni del referendum?”. Spazio alla politica con “Autonomia, c’è l’ok del Cdm agli schemi d’intesa preliminare”. In prima pagina anche il board of peace con “Tajani a Washington: l’Italia osserva ma sarà presente”. In taglio basso: “Addio a Rubinacci: i ricordi di Marinella e de Giovanni”.
- In apertura “Mattarella umilia Meloni e Nordio: ‘Le istituzioni rispettino il Csm’”, con il commento “Un governo che odia l’autonomia dei giudici”. Spazio alla politica estera con “Trump attacca Leone: ‘Sul Board spiacevole’”. In taglio basso si parla di economia con “Denari e Giochi: tutto quello che non ci dicono”. Presente anche l’analisi con “Tensioni tra ebrei e con l’esterno. Le sfida dell’Ucei di Ottolenghi”.
- L’apertura è dedicata al caso Sea Watch con “Ora ci tocca risarcire pure la Rackete grazie ai giudici”, con l’editoriale: “Queste sentenze sono il migliore spot del Sì al referendum”. In evidenza anche il decreto energia con “Via al salva-bollette: aiuti fino a 315 euro”. In taglio centrale: “Mattarella al Csm: ‘Serve rispetto tra le istituzioni’”. In spalla “il summit per Gaza: Con Trump si siederà chi vuole pace”.
- L’apertura è dedicata alla Champions con “Bodo Shaming”. In evidenza il “crollo” dell’Inter: “Il +7 sul Milan in campionato non consola Chivu”. Spazio alle Olimpiadi con “Fontana nella storia: argento e record. E sono 26!”. In prima pagina anche la Juve con “Spalletti non perde Bremer”. Presente l’Europa League con “Bologna, attacco con Odgaard”.
- L’apertura è dedicata alla Juventus con “Devono rifare la Juve”, “Entro la sosta di marzo è previsto il nuovo contratto per il tecnico: il segnale di una prossima rivoluzione in base alle sue indicazioni”. In evidenza anche le Olimpiadi e in particolare lo short track con “Ari nel mito: con le sorelle”. Spazio alla Champions con “Scivolone Inter: che figuraccia con i norvegesi”. In prima pagina anche il Torino con “Toro, piove sul bagnato: ciao Adams”.