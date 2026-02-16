Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 febbraio: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo le Olimpiadi di Milano Cortina, con l'impresa storica nel gigante di Federica Brignone che vince la seconda medaglia d'oro e il trionfo di Lisa Vittozzi nel biathlon che conquista l'oro per la prima volta. L'Italia sale a 22 medaglie e batte il primato. Spazio anche alle accuse di Nordio al Csm, definendolo "paramafioso": le opposizioni insorgono. Schlein a Meloni: "Si dissoci"
- In apertura le Olimpiadi di Milano Cortina, l'indomani di una giornata "da record" per l'Italia: le medaglie azzurre sono 22. Oro storico di Federica Brignone nel gigante e oro anche per Lisa Vittozzi nel biathlon. Brignone: "All'arrivo ho pregato. Ora? La vita". Spazio anche alla giustizia, con lo scontro tra il ministro Nordio e "toghe e opposizioni". In prima pagina anche il governo che "va in Aula sul Board per Gaza, lite col centrosinistra".
- In primo piano il taglio ai comuni montani: "Nel 63% più abitanti". Ed è "pronto il decreto che riduce i municipi a 3.715". Spazio anche all'impatto dei piani: "Con il welfare produttività fino a +30%". Poi, Ari Bonus: "Raccolti 1,2 miliardi, le aziende sono sempre più attive". In prima pagina anche il fisco: "In Italia evaso il 15% dell'Iva: più controlli con il digitale". Poi, la cultura: "Per i giovani il museo deve diventare il luogo delle narrazioni".
- In primo piano l'attacco del ministro Nordio al Csm: "Paramafiosi". Le parole di Sergio Lari su Falcone: "Giovanni credeva nell'associazionismo". Spazio anche al nucleare: "Affari privati: tutti pazzi per la fusione". Poi, il Medio Oriente: "I 38 borsisti gazawi bloccati nella Striscia (ma solo per l'Italia)". L'intervento di Pier Luigi Petrillo: "Fare il lobbista non vuol dire per forza la P2". E ancora, l'inchiesta Mediapart: "L'oligarca 'russo' che sa dribblare tutte le sanzioni".
- "Toghe impunite" è il titolo sulla prima pagina del Foglio sulle "promozioni assurde del Csm". Spazio anche all'analisi di Carlo Stagnaro sugli Usa: "L'America delle libertà in campo contro Trump". E ancora: "Per fermare gli abusi del presidente si comincia a vedere una mobilitazione politica, nel nome dei Padri fondatori". Poi, l'editoriale di Claudio Cerasa: "Meno agenda Trump: Meloni segua l'agenda del partito del pil". E quello di Giuliano Ferrara: "Le nazioni di Rubio e il gelato Magnum che non ti va più".
