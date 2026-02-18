Bologna, 20enne arrestato mentre metteva pietre sui binari

È scattato in seguito a una chiamata alle forze dell’ordine l’intervento che ha portato all’arresto di un 20enne in provincia di Bologna. I militari dell’Arma sono arrivati in un tratto ferroviario nei pressi di Castel San Pietro Terme, dove il giovane sarebbe stato sorpreso mentre collocava alcune pietre sulle rotaie. L’operazione, avvenuta nella serata di ieri, ha consentito di fermare il ragazzo in flagranza. La notizia è stata anticipata dal Tg1 sui propri canali social e successivamente confermata da fonti investigative