Terrorismo, Forza Italia presenta ddl per reato di attentato alla sicurezza dei trasporti

Politica

"La norma – chiariscono il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, e il senatore Pierantonio Zanettin - punisce chiunque, con finalità di terrorismo, ponga in essere atti di violenza o sabotaggio che incidono sul sistema dei trasporti. Rientrano in questa fattispecie l'utilizzo di un veicolo come arma, l'attacco diretto a infrastrutture, mezzi o servizi di trasporto, la creazione di un grave pericolo per la sicurezza della circolazione. La pena prevista è la reclusione da dodici a venti anni”

A dare l’annuncio sono il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, e il senatore Pierantonio Zanettin: “Abbiamo presentato un disegno di legge che introduce nel Codice penale la nuova fattispecie di 'Attentato alla sicurezza dei trasporti con finalità di terrorismo' (art. 280-quater del Codice penale)".  "La norma – chiariscono - punisce chiunque, con finalità di terrorismo, ponga in essere atti di violenza o sabotaggio che incidono sul sistema dei trasporti. Rientrano in questa fattispecie l'utilizzo di un veicolo come arma, l'attacco diretto a infrastrutture, mezzi o servizi di trasporto, la creazione di un grave pericolo per la sicurezza della circolazione. La pena prevista è la reclusione da dodici a venti anni”.

Nuove strategie terroristiche

"Il settore dei trasporti è sempre più spesso bersaglio di nuove strategie terroristiche, in particolare di matrice jihadista. Eventi recenti a livello internazionale hanno evidenziato come semplici veicoli possano essere trasformati in armi improprie per compiere stragi indiscriminate", sottolineano Gasparri e Zanettin. "Già in passato, con l'articolo 280-ter del Codice penale che punisce gli atti di terrorismo nucleare, è stata riconosciuta la necessità di isolare e sanzionare con pene di eccezionale severità quelle condotte terroristiche che, per la specificità dei mezzi impiegati, manifestano un grande potenziale distruttivo. Con la stessa logica, la nostra proposta mira a isolare un'altra modalità di aggressione terroristica che si è rivelata fonte di grave allarme sociale", concludono.

