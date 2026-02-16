Offerte Sky
Sabotaggio treni Alta Velocità, Donnarumma: "Dietro c'è gente esperta"

Lo ha detto l'amministratore delegato di Fs ad ANSA Incontra, circa i sabotaggi alla rete ferroviaria di sabato

"Gli accadimenti di questi giorni sono particolarmente impattanti perché vengono scelti dei punti della rete e degli orari che evidentemente denotano un expertise e una conoscenza del sistema per creare e arrecare il maggior disagio possibile e questo è avvenuto in determinati casi in maniera eclatante". Lo ha detto l'amministratore delegato di Fs, Stefano Antonio Donnarumma, ad ANSA Incontra, circa i sabotaggi alla rete ferroviaria di sabato. "Spiace perché queste Olimpiadi sono molto importanti per tutti", ha sottolineato, spiegando che "per quanto riguarda le nostre competenze le prepariamo da mesi e mesi". Infatti "abbiamo messo in campo una forza molto importante. Al di là dei treni, abbiamo messo in piedi una flotta di 500 autobus per spostare 100 mila persone e poi vediamo questi sforzi vanificati in determinati momenti a causa di questo disturbo".

