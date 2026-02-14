Fs ha fatto sapere che la circolazione sulle linee dell’Alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze è rallentata per due sabotaggi, mentre su un terzo episodio sono in corso delle verifiche. “È stata aumentata la vigilanza e abbiamo incrementato i controlli per stanare questi delinquenti, sperando che nessuno minimizzi”, ha detto il ministro dei Trasporti ascolta articolo

Nuovi atti dolosi sulla linea ferroviaria italiana, in particolare sull'Alta velocità. Da questa mattina, ha fatto sapere Fs, la circolazione sulle linee Av Roma-Napoli e Roma-Firenze è rallentata per due sabotaggi, mentre su un terzo episodio sono in corso delle verifiche. “Odiosi atti criminali contro i lavoratori e contro l'Italia. È stata aumentata la vigilanza e abbiamo incrementato i controlli per stanare questi delinquenti, sperando che nessuno minimizzi o giustifichi gesti criminali che mettono a rischio la vita delle persone", ha commentato il ministro dei Trasporti Matteo Salvini.

I nuovi sabotaggi I nuovi sabotaggi riguardano le linee Av Roma-Napoli e Roma-Firenze. Sulla Roma-Napoli la sala operativa di Rfi ha segnalato un'anomalia fra Salone e Labico: i tecnici che sono intervenuti sul posto hanno riscontrato “danni ai cunicoli contenenti i cavi che gestiscono la circolazione dei treni e la bruciatura degli stessi”. Sulla Roma-Firenze, per un altro atto doloso fra Tiburtina e Settebagni, i treni in mattinata hanno registrato ritardi e deviazioni. Come detto, sono in corso alcuni accertamenti su un terzo episodio fra Capena e Gallese, sulla linea Av Roma-Firenze: dopo i rilievi dell'autorità giudiziaria, è previsto l'intervento dei tecnici di Rfi per il ripristino dell'infrastruttura. Vedi anche Sabotaggio treni, mappa degli attacchi alla rete ferroviaria in Italia