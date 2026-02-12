Sabotaggio treni, la mappa degli attacchi alla rete ferroviaria in Italia

E, sempre dopo gli ultimi sabotaggi alle linee dei treni, lo stesso Salvini ha confermato che si sta alzando il livello di allerta. "Purtroppo sì'', ha fatto sapere il vicepremier. ''C'è quasi un episodio alla settimana. Spiace che certa opposizione politica, certa sinistra, abbia sottostimato questi che sono danni gravissimi". E, ancora: "Stiamo lavorando per individuare i criminali responsabili e per fargli risarcire i danni alle migliaia di viaggiatori, di studenti e di pendolari che sono danneggiati da questi atti di criminalità organizzata".

