Nella giornata di sabato 7 febbraio, il primo allarme è arrivato dalla presenza di cavi tranciati nei pressi della stazione ferroviaria di Bologna Centrale. Un atto di natura dolosa, secondo gli inquirenti, che ha causato sospensioni e rallentamenti sul nodo bolognese. Pesanti le ripercussioni sul traffico: i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza, fino a 150 minuti. Per parte della giornata la circolazione nel nodo di Bologna è risultata fortemente rallentata. Con i primi interventi dei tecnici di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana), la stazione sotterranea AV è stata prima riaperta per le Frecce da e per Milano e Verona, poi anche per quelle da e per Venezia. Poi è arrivata la notizia di cavi bruciati sempre sulla linea Bologna-Pavia, dove è stato ritrovato un ordigno rudimentale.