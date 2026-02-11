Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Referendum Giustizia, sondaggio YouTrend: "No" lievemente in vantaggio sul "Sì"

Politica fotogallery
20 foto
Ansa/Sky TG24

La consultazione del 22 e 23 marzo divide gli italiani. In caso di alta affluenza, al 58,5%, secondo i dati raccolti dall’istituto di ricerca YouTrend per Sky TG24, passerebbe la nuova legge voluta dal governo (52,6 contro 47,4%). Con affluenza più bassa, al 46,5%, la spunterebbe la posizione contraria (51,1 contro 48,9%). Sondate le opinioni degli italiani anche sul pacchetto sicurezza, sulla manifestazione di Torino per l’Askatasuna e sulle intenzioni di voto

ULTIME FOTOGALLERY

Olimpiadi, oro Italia nello short track: le foto dell'esultanza

Sport

La squadra azzurra conquista il titolo nella staffetta mista, chiudendo con un ampio margine di...

15 foto

Referendum giustizia, perché votare sì o no: cosa dicono i partiti

Politica

Domenica 22 e lunedì 23 marzo seggi aperti in Italia per il referendum confermativo sulla...

13 foto

A rischio il nuovo aereo caccia franco-tedesco Fcas: ecco perché

Mondo

Sarebbe sull’orlo del fallimento il progetto dell'aereo di sesta generazione franco-tedesco Fcas,...

7 foto

Chi è Ilia Malinin, il pattinatore Usa che ha sconvolto le Olimpiadi

Sport

La prima vera star dei Giochi di Milano-Cortina è il giovane pattinatore statunitense, primo al...

9 foto

Olimpiadi invernali: le coppie di innamorati in gara a Milano Cortina

Sport

A Milano Cortina 2026 scendono in gara anche coppie unite da relazioni affettive, tra chi...

11 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Canada, sparatoria in un liceo: almeno 10 morti e 27 feriti

    Mondo

    Gli omicidi sono avvenuti a Tumbler Ridge, nella Columbia Britannica ai piedi delle Montagne...

    Canada, strage in una scuola: 10 vittime, 25 feriti. Morto attentatore

    Mondo

    Strage in una scuola canadese avvenuta martedì: è salito a 10 il numero delle vittime, compreso...

    Olimpiadi 2026, oro nella staffetta short track e bronzo nel curling

    Sport

    L'Italia vince la medaglia d'oro nella staffetta mista short track. Dopo l’argento a Pechino nel...