Vannacci vara Futuro Nazionale. "Saremo in campo per Politiche"

A breve organigramma e tesseramento. La Lega va al contrattacco e propone vincolo di mandato. Sull'addio dei tre esponenti del Carroccio passati col generale, il segretario Matteo Salvini glissa: "Io guardo avanti, mai indietro"

Prende forma il progetto politico di Roberto Vannacci, che ufficializza la nascita di "Futuro Nazionale" e ne delinea con maggiore precisione le tappe. La mossa arriva mentre restano tese le relazioni tra la Lega e i parlamentari appena usciti dal Carroccio per schierarsi con il generale, pronti a inasprire il confronto. Sullo sfondo della prossima sfida parlamentare in Aula sul decreto Ucraina, da via Bellerio parte la risposta del partito: l’annuncio di una proposta di legge per introdurre il vincolo di mandato e arginare i cambi di gruppo. Sul passaggio dei tre deputati alla nuova formazione, il segretario Matteo Salvini minimizza: "Guardo avanti, mai indietro”, ha detto, mentre Vannacci rilancia, sostenendo che altri esponenti leghisti lo seguiranno, a partire dalle prossime elezioni politiche.

Obiettivo le elezioni del 2027 Lo sguardo è rivolto al 2027 e l'ex militare avanza verso l'obiettivo con passi spediti. "Futuro Nazionale è nato stamattina, abbiamo registrato lo statuto del partito dal notaio", spiega ai cronisti al margine di una tappa del suo tour a Chiavari. Ad assistere al "primo vagito" del neonato soggetto politico in uno studio notarile romano, sarebbero stati i due ex deputati leghisti Rossano Sasso ed Edoardo Ziello e il consigliere della Toscana eletto nelle file della Lega Massimiliano Simoni. Questo il quartetto che avrebbe messo la firma sull'atto costitutivo del partito, il cui simbolo è stato depositato lo scorso 24 gennaio. E che, in attesa dell'esito di eventuali ricorsi, resta invariato. Intanto, cominciano a definirsi l'organigramma e le prime mosse di Futuro Nazionale.

Vannacci sarà presidente Vannacci ricoprirebbe il ruolo di 'presidente', e non di segretario. Mentre a Simoni sarebbe affidato il ruolo di coordinatore del movimento. Ulteriori incarichi saranno decisi in settimana dallo stesso generale. Ma la prima sfida sarà soprattutto quella della campagna di tesseramento, pronta a partire subito dopo il via libera del Viminale alla registrazione del partito. E Vannacci suona già la carica. A Chiavari insiste sulla remigrazione, indicata come uno dei pilastri del progetto politico e oggetto di un terzo libro in fase di scrittura. Citando Manzoni e il 5 maggio, evoca un "nuovo Risorgimento". Mentre nei territori si registra un certo fermento con i 'team Vannacci' e i gruppi locali dell'associazione 'Il Mondo al Contrario' pronti a dare ossatura al partito.