Incendio nel cuore di Napoli, in fiamme il teatro Sannazaro. FOTO

Nel centrale quartiere di Chiaia. I vigili del fuoco sono sul posto e alcune persone sono rimaste intossicate dal fumo. Al momento sembra sia andata distrutta la cupola del teatro e danni si sarebbero verificati anche ai palazzi adiacenti
- Le fiamme e il fumo che salgono dall'incendio che ha avvolto il teatro Sannazaro di via Chiaia a Napoli
- L'incendio è avvenuto nel centrale quartiere di Chiaia. Area irrespirabile in tutto il quartiere. Ci sono quattro persone intossicate
- L'incendio, scoppiato questa notte, è ancora in atto. Sul posto stanno operando tre squadre con autobotti e diversi mezzi dei caschi rossi. Si opera per domare le fiamme, e non risultano feriti
- Diverse persone sono rimaste intossicate per il fumo e alcune sono anche state condotte in ospedale. La colonna di fumo è visibile da diverse aree della città
- Paura tra i residenti della centralissima via Chiaia per l'incendio che ha coinvolto lo storico teatro Sannazzaro di Napoli. "Siamo svegli dalle cinque, c'è una nube impressionante - raccontano - siamo in casa con i fazzoletti sul naso".
- Ancora non è ancora chiaro cosa abbia innescato l'incendio, ma le fiamme sono salite fino alla cupola del teatro Sannazaro
- Un'immagine dellla colonna di fumo che sale nel cielo di Napoli a causa dell'incendio