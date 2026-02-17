Offerte Sky
Incendio nel cuore di Napoli, in fiamme il teatro Sannazaro. FOTO

Cronaca fotogallery
10 foto
©Ansa

Nel centrale quartiere di Chiaia. I vigili del fuoco sono sul posto e alcune persone sono rimaste intossicate dal fumo. Al momento sembra sia andata distrutta la cupola del teatro e danni si sarebbero verificati anche ai palazzi adiacenti

    Cronaca: Articoli correlati

    Maltempo, piogge e mareggiate: danni in Calabria e Campania

    Cronaca

    In serata le situazioni più a rischio si stanno verificando al Sud. Nel Cosentino distacco...

    Bimbo trapiantato con cuore bruciato, medici: "Grave ma stabile"

    Cronaca

    Le condizioni cliniche di Tommaso "si presentano stabili, in un quadro che permane di grave...

    Bimba morta a Bordighera, autopsia: trauma cranico e lesioni sul corpo

    Cronaca

    Il medico legale ha descritto un quadro di ecchimosi diffuse compatibili con l'azione di un corpo...