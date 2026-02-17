Le prime pagine dei quotidiani di oggi 17 febbraio: la rassegna stampa

Il dibattito sul prossimo referendum della giustizia, con il ministero che ha chiesto all'Anm di rendere nota la lista dei finanziatori del comitato del No, il caso di un 23enne di destra ucciso in Francia, la discussione sulla presenza dell'Italia nel Board of Peace per Gaza, l'addio al premio Oscar Robert Duvall, le minacce di morte all'arbitro di Inter-Juve e i playoff di Champions League. Questi alcuni dei temi principali presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola
- Il dibattito sulla giustizia in primo piano: "Referendum, lite sui fondi al No". Il ministero: "L'Anm renda nota la lista dei finanziatori". Il Pd: "Intimidazioni". Niscemi: "Meloni (a sorpresa) tra gli sfollati". Giochi Olimpici: "Trump a Milano per l'hockey Usa, la scelta venerdì". Il caso: "Il 23enne di destra ucciso, clima d'odio in Francia". Governo: "L'Italia e il Board per Gaza, un errore non esserci". Cinema: "Addio a Duvall, star del Padrino". Calcio: "Inter-Juve, arbitro minacciato di morte".
- La riforma della giustizia in apertura: "Schedato il fronte del No". Il ministero all'Anm: "Dateci i nomi dei donatori del comitato referendario". Parodi: "Non lo faremo, lo impedisce la privacy". Le opposizioni: "Siamo alle liste di prescrizione". Economia: "Stallo sul decreto bollette, tre miliardi non bastano". Board su Gaza: "Merz non va e Meloni lo segue". Cinema: "Addio a Duvall, l'antidivo che riuscì ad oscurare le stelle". Calcio: "L'arbitro di Inter-Juve minacciato di morte".
- "Pilastro della democrazia", titola in apertura il quotidiano torinese dopo la visita in redazione del Presidente Matarella. Referendum sulla giustizia: "Nuova bufera su Nordio". Il ministero chiede all'Anm i nomi dei finanziatori del comitato del No". Rabbia del Pd: "Sono liste di proscrizione". Francia: "Militante di destra ucciso a pugni, sospetti su un uomo di Melenchon". Board of Peace: "L'Europa si spacca".
- Il dramma del bambino trapiantato in primo piano: "Cuore bruciato, tutti gli errori". Il medico supertestimone ascoltato per tre ore in Procura: "Deficit di comunicazioni tra Napoli e Bolzano". Referendum, il ministero all'Anm: "Fornisca i nomi di chi finanzia il No". Calcio: "Minacciato di morte l'arbitro di Inter-Juve". Totti si prepara al gran ritorno: "Roma casa mia".
- "Che botte, ma dateci l'Europa". Inter-Juve "lite infinita e la Champions da non fallire". Spalletti: "Chivu ha fatto passare Kalulu per bischero". Marotta: "Gogna su Bastoni, anche Cuadrado simulò". Rossoneri domani contro il Como: "Il Milan non molla". Tennis: "Sinner vola nel vento di Doha". Giochi Olimpici: "Italia, medaglia rosa: abbiamo più donne d'oro di tutti".
- Doppio scontro: "Lucio, solo cose turche". Playoff di Champions oggi ad Istanbul per la Juventus contro il Galatasaray. Ma è ancora derby d'Italia, Spalletti: "Chivu ha fatto passare Kalulu per un bischero". Marotta: "Juve, che favore". La Penna ieri in Procura: "Altre minacce, aperto un fascicolo". Napoli: "Alisson entra e spacca le partite". Totti: "Roma resta casa mia".
- Spareggi Champions League: "McKennie, Osi tu?". La Juventus ad Istanbul con Wes centravanti. Contro il Galatasaray di Osimhen "non c'è David, infortunato". Inter-Juve, lo "scandalo di San Siro": "Marotta, ma cosa c'entra Cuadrado...". Torino: "Contestazione, Baroni flop, incubo serie B, Cairo alle corde". Giochi Olimpici, tutti pazzi per Brignone: "First Lady". Tennis, Doha: "Jannik, rientro alla Sinner".
- In primo piano l'inchiesta: "Soldi a Gaza e chat. Quelle trame segrete Hannoun - 5 Stelle". Caso del quadro rubato: "Assolto Sgarbi". Oggi Tajani in aula: "Board of Peace, giusto esserci". Meloni a Niscemi: "Pronti 150 milioni". Francia: "Gli antifa accusati di omicidio ospiti d'onore di Avs a Roma". Cinema: "Addio al premio Oscar Duvall". Calcio, minacce di morte e querele: "Inter-Juve da guerra civile".
- Referendum: "Meloni striglia Nordio, lui vuole schedare i No". La premier sui "giudici mafiosi": "Abbassi i toni". Board of Peace: "Berlino molla l'Italia, Tajani da solo negli Usa". Turbativa e falso: "Sulla Beic nuovo processo a Boeri". Opera di Manetti: "Ritirata la querela e Sgarbi è assolto". Dopo Inter-Juventus: "Bastoni e l'arbitro minacciato (tutto il calcio è paese...)".
- Focus sugli immobili in apertura: "Riforma edilizia, sanatorie in bilico". Meloni a Niscemi: "Domani decreto da 150 milioni per case e sicurezza". Titoli di Stato: "Rendimenti bond in frenata, il mercato vede tre tagli Fed". Fondo Pmi: "Prestiti garantiti, per le banche arrivano gli oneri straordinari". Il summit: "I signori dell'AI alla corte di Modi, l'India vuole competere con Cina e Usa".
- Referendum sulla giustizia: "Chi finanzia i magistrati del No? Sotto la toga, i soldi". Il Parlamento chiede all'Anm di pubblicare la lista dei donatori privati della campagna contro la riforma. "Ma i giudici rifiutano". I discorsi dell'ex presidente Usa sugli ufo: "Obama appassionato di alieni, venga in Italia...". Sgarbi: "Nessun riciclaggio, assolto dopo anni di fango".
- Referendum: "Balle e realtà, altre carriere da separare". Parla il vescovo Suetta: "La Chiesa non si schieri, non c'è di mezzo l'etica". Gaza: "Board of Meloni". Russia: "I sacrificabili". La Wagner recluta europei "per i sabotaggi nel nostro territorio". Sgarbi assolto per il quadro: "Altro flop in stile Report".
- "Un brutto giro" è il titolo in primo piano. Italia "capofila dei trumpiani, Tajani sarà a Washington al lancio del Board degli speculatori per Gaza". Referendum sulla giustizia, Nordio è curioso: "Ditemi chi vota No". Ungheria, Rubio tifoso di Orban: "Con lui vinciamo noi". Sabotaggi ai treni: "Droni e AI per la pista anarchica". 41 bis: "La Sardegna si mobilita contro le super carceri".
- Referendum sulla giustizia: "Nordio ha fretta di spianare il Csm, già scritti i decreti della riforma". Nuovo scontro con l'Anm: "Il ministero chiede la lista dei finanziatori del No". Depistaggio Ramy, gli audio dei carabinieri: "Ho brutalizzato un testimone". Calcio e Var: "Se il protocollo diventa un alibi".
- "Sul bordo della pace". L'Italia sarà alla prima riunione del Board of Peace per Gaza. Meloni: "Ruolo di osservatore". E Tajani "riferisce in Parlamento". Giustizia, ragioni di un sì, Urbani: "La sinistra ha tradito il garantismo". Guerra Russia-Ucraina: "Kiev spera e gli ex Wagner reclutano in Ue". Il commento: "FdI scenda in campo, la campagna per il sì è un test di maturità".
- Gaza: "Board, il governo va avanti. Opposizioni unite, altolà". Tajani oggi in aula: "Solo osservatori, come la Ue". Federica Brignone regina ai Giochi Olimpici: "Prima la vita". Milano-Cortina: "Scudo di droni e IA per le ferrovie. Ipotesi Trump alla finale di hockey". Il caso del "cuore bruciato": "Una task force per il trapianto, il bimbo rimane in lista d'attesa". Dopo Inter-Juve: "Minacce di morte all'arbitro La Penna".