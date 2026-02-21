Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 febbraio: la rassegna stampa di Sky TG24
In apertura dei giornali, la bocciatura dei dazi di Trump da parte della Corte Suprema americana. Il presidente: “Una vergogna, ora tariffe globali al 10%”. Alta tensione Usa-Iran, negoziati in stallo: si teme l’escalation. Viminale condannato a 21 milioni di euro di multa per non aver sgomberato il centro sociale Spin Time a Roma. Bimbo con il cuore danneggiato, la famiglia decide di sospendere l'accanimento terapeutico
- Dazi bocciati dalla Corte Suprema americana: "Trump non poteva imporli". Furia del presidente Usa: "Vergognoso, ora tariffe al 10% per tutti". Il verdetto non tocca le tariffe sull'acciaio, sull'auto e sull'alluminio. Decisivi tre giudici conservatori. Wall Street e le Borse europee in rialzo. Intervista alla segretaria del Pd Schlein: "Meloni si prenda le sue responsabilità, pensi anche al Paese del dopo referendum. Deve tutelare l'Italia". Il dramma del bambino col cuore danneggiato: "Situazione critica, non si stacca la spina"
- Dazi, bocciato Trump: la Corte Suprema americana a maggioranza repubblicana giudica illegittimo il piano economico del presidente degli Stati Uniti. L'ira del tycoon: "Una vergogna". Poi l'annuncio di nuove tariffe globali del 10%. Risposta positiva alla decisione della Corte da parte delle Borse europee: possibili rimborsi per 133 miliardi. Bimbo con il cuore danneggiato, peggiorano le condizioni: la famiglia ha deciso di sospendere l'accanimento terapeutico. Olimpiadi, short track: Fontana non si fa in quattro, la staffetta maschile è di bronzo
- Trump paga dazio: stop della Corte Suprema americana alle tariffe del presidente. Che torna all'attacco sul lato economico ("Aumenti del 10% sui dazi") e pensa di colpire Teheran. Intervista al ministro degli Esteri Tajani: "Sull'Iran si tratti, mai l'atomica". Spin Time, il Viminale è stato condannato a risarcire per il mancato sgombero dell’edificio piazzato all'Esquilino, nel cuore della Capitale: sborseremo 21 milioni di euro per l'occupazione dei compagni antifascisti
- Doccia fredda per le scelte di politica economica di Trump: da una parte la Corte Suprema che boccia i dazi globali; dall’altra l’inflazione salita a dicembre al 2,9% (si scommetteva su un +2,8%) e il Pil del quarto trimestre 2025 cresciuto solo dell’1,4% contro l’atteso +2,5%. Il presidente degli Stati Uniti si è detto deluso per la sentenza, ma in conferenza stampa ha rincarato la dose e ha annunciato la firma di ulteriori dazi globali del 10% in aggiunta alle tariffe già esistenti
- Il governo Meloni fa flop sui rimpatri e incolpa i magistrati: l'esecutivo espelle meno irregolari di Conte e Renzi. Referendum sulla giustizia: il Comitato del Sì dimentica di chiedere spazi in televisione, ma il sottosegretario Mantovano lo riammette. Colombo e Davigo, due ex pm del Pool di Milano: "Con il Sì avrebbero fermato Mani Pulite. In ballo al referendum non c'è soltanto l'autonomia della magistratura, ma anche l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. La politica avrà mani più libere"
- Intervista al sottosegretario Mantovano: "Peggio le toghe della sinistra, certi giudici stanno alzando i toni più dell'opposizione. Bene il Colle, rischiamo di trovarci tra le macerie. E dopo il referendum sulla giustizia inviteremo tutti a un tavolo". L’Anm vota No alla riforma per mantenere il suo potere. Intanto, parte la guerra dei mille sondaggi in vista della consultazione popolare. Stati Uniti, la Corte Suprema boccia i dazi di Trump: il presidente (che veniva accusato di controllare i magistrati) ha già un piano B
- La Corte Suprema degli Usa, a maggioranza conservatrice, fa a pezzi l'agenda economica del presidente americano Trump: "I dazi sono illegali, la loro introduzione doveva passare dal Congresso". Si scatena la furia del tycoon sui giudici, che minaccia nuove tariffe. Per Washington ora c'è il rischio di rimborsi miliardari. L'Unione europea festeggia, ma non troppo. Intanto, lato Iran, gli ayatollah temono il blitz a stelle e strisce e aprono a un possibile accordo
- Opposizione e toghe, carriere da separare: la Corte Suprema degli Stati Uniti boccia i dazi del presidente Trump e la sinistra in Italia è in festa. È la giustizia usata come arma. Alta tensione Usa-Iran, i negoziati sono in stallo: c'è il pericolo di una escalation. Sea Watch, il governo è pronto a impugnare la sentenza del tribunale di Palermo che prevede il risarcimento di 76mila euro da parte dell'Italia alla Ong per il fermo dell'imbarcazione
- Le democrazie sono i più forti dei bulli: la Corte Suprema svuota magnificamente il piano di Trump sui dazi. Il presidente americano cercherà delle alternative, ma la svolta è qui ed è evidente: i poteri neutri sono ancora forti e liquidarli resta un "vaste programme". Il colpo supremo alle tariffe del tycoon è parte di una rivoluzione: lo sdoganamento della globalizzazione come arma contro il populismo. Sgomberi selettivi: il Viminale è stato condannato a 21 milioni di euro di multa per non aver sgomberato il centro sociale Spin Time a Roma
- Corte in faccia: con una rara sentenza contraria al presidente americano, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato i dazi imposti da Trump al resto del mondo. Manca una base giuridica. Il tycoon giura che ci riproverà, ma si è scaricata la pistola con cui ha minacciato i Paesi amici e nemici. Ha toccato un limite, e proverà ad abbattere anche questo. Sparatoria a Rogoredo, crolla la versione dell'agente: svolta nelle indagini a Milano, gli altri poliziotti e le perizie riscrivono il caso