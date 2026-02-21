Difesa, in arrivo la riforma: rafforzato l’esercito con 100mila unità

Il progetto comprende un rafforzamento degli organici dell'Arma dei Carabinieri, con un aumento strutturale di circa 2.600 unità e un programma straordinario di assunzioni che, nel tempo, potrebbe portare all’ingresso di ulteriori 7.600 persone. Un aiuto concreto a un corpo che più ha lamentato carenze di organico e che di recente ha stimato una lacuna di oltre diecimila carabinieri: un deficit che "condiziona le unità operative di tutte le organizzazioni funzionali". A segnalare l'urgenza è stato il comandante generale dei Carabinieri, Salvatore Luongo, che confida nel progetto del governo. Il contingente di volontari potrebbe quindi sopperire all'assenza di "quasi 10.200 unità, corrispondente a circa l'8,5% della forza prevista dalla legge", ha spiegato Luongo in occasione dell'inaugurazione a Roma dell'anno accademico della Scuola ufficiali, ricordando che oggi per i militari il "carico di lavoro è già molto rilevante e in tendenziale crescita". Il buco di personale, sottolinea il generale, "nasce negli anni passati a seguito del blocco del turnover disposto in tempo di spending review".