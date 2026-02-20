Ha le cuffie e non sente arrivare il treno, 17enne muore nel Trapanese

Un ragazzo di 17 anni è morto travolto da un treno nel Trapanese. Secondo quanto ricostruito dalla polizia ferroviaria, il giovane era al lavoro in campagna e stava ripulendo il terreno dai rami della potatura vicino ai binari quando è stato travolto: non avrebbe sentito arrivare il convoglio perché indossava delle cuffie con la musica. L’incidente è avvenuto sulla tratta Trapani-Castelvetrano, all'altezza di contrada San Nicola. Per il 17enne, residente a Campobello di Mazara ma originario della Tunisia, l’impatto è stato fatale. Nel pomeriggio è gradualmente ripreso il traffico ferroviario che era rimasto bloccato per diverse ore per consentire i rilievi.