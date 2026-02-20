Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 febbraio: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo il caso del principe Andrea, arrestato e poi rilasciato nell'ambito delle indagini su Jeffrey Epstein. Re Carlo: "La giustizia faccia il suo corso". Spazio anche all'intervista esclusiva della premier Meloni a Sky Tg24: "Basta lotta nel fango. Giuste le parole di Mattarella sul rispetto tra istituzioni". E ancora: "Il referendum non è un voto sul governo". Sulle prime pagine anche l'avvio del Board of peace per Gaza
- In apertura il principe Andrea fermato nell'ambito delle indagini sul caso Epstein. Re Carlo: "L'indagine faccia il suo corso". Spazio anche al Board of peace per Gaza: "Debutto con 17 miliardi in dote". E sull'Iran Trump afferma: "Sull'attacco decido in dieci giorni". In prima pagina anche le "tensioni" tra Meloni e Macron: "Giustizia, no lotta nel fango". E poi, la cronaca con il caso della sparatoria a Rogoredo: "Agenti interrogati, si rafforza l'ipotesi omicidio".
- In primo piano le parole della premier Meloni sul referendum per la giustizia: "Non è voto sul governo". E ancora: "Bene Mattarella sul rispetto tra istituzioni, per mandarmi via servono le elezioni". Spazio anche al caso Epstein e all'arresto del principe Andrea. L'accusa: "Girate notizie riservate al finanziere pedofilo". Re Carlo: "Avanti con la giustizia". In prima pagina anche il caso del bambino con il cuore danneggiato: "Iniziate le operazioni per staccare la spina al bimbo".
- In primo piano ancora il caso del principe Andrea, arrestato e poi rilasciato nell'ambito delle indagini su Epstein: "Consegnò documenti al pedofilo". Spazio anche al Board of peace per Gaza e alle parole di Trump: "Vigilerà sull'Onu". E sul fronte Iran, il presidente Usa rimarca: "Entro dieci giorni deciderò sull'attacco". In prima pagina anche la giustizia, con l'intervento di Meloni: "Dal Colle giusto richiamo, ma il Csm resti fuori dalla politica".
- In apertura lo scontro sulla giustizia e le parole di Meloni ai microfoni di Sky Tg24: "Basta lotta nel fango". Poi aggiunge: "Sul Csm giuste le parole di Mattarella. Non sarà un voto sul governo". In prima pagina anche l'arresto del principe Andrea, coinvolto nello scandalo Epstein. Secondo l'accusa, "ha rivelato informazioni sensibili". Re Carlo lo scarica: "La giustizia faccia il suo corso". Infine, lo studio vaticano secondo cui Michelangelo non bruciò le sue opere prima di morire: "Il tesoro ritrovato".
- In apertura i rossoneri dopo il pareggio con il Como: "Milan indiavolato". Il Club "irritato con gli arbitri telefona all'Aia". Spazio anche a Federica Brignone dopo l'oro bis alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina: "Tutti pazzi per Fede". In prima pagina anche i nerazzurri: "Come Pio comanda: titolare già a Lecce, pronto a fare il Lautaro". E infine il tennis, con la sconfitta di Sinner a Doha contro il numero 16 Mensik.
- In apertura l'intervista al centrocampista del Napoli, Scott McTominay: "Un calcio troppo morbido". E ancora: "Un tocco può portarti al giallo. Conte unico, mi ha cambiato". Spazio anche all'Inter, con Lautaro fuori per 20 giorni. Poi, il Bologna che vince 1-0 in Norvegia: "Castro ci prende gusto". E la Fiorentina che vince 3-0 contro il Jagiellonia: "Colpo in Polonia". Infine, le parole di Malagò alle Olimpiadi di Milano Cortina: "I Giochi li sognavo così, sul mio carro c'è posto".
- In apertura i bianconeri: "Svegliamoci o sono guai". E ancora: Così non ci qualifichiamo neppure alla prossima Champions". Spazio anche al Torino e all'incubo serie B, Cairo al Filadelfia: faccia a faccia con Baroni e squadra". In prima pagina anche l'Inter: "Rischio flop da 60 milioni e guaio Lautaro". Poi, il Milan: "Lite a San Siro, Allegri paga, Fabregas no". E ancora, Arianna Fontana l'atleta olimpica più medagliata di sempre. Infine, la sconfitta di Sinner a Doha contro Mensik.
- In primo piano le Partite Iva: "Iperammortamento nel concordato: il governo accelera sul decreto fiscale". Spazio al lavoro: "Piccoli Comuni, uffici vuoti: il part time raddoppia in 10 anni". Poi, le bollette: "Per le Pmi nel 2026 benefici da 3,5 euro a MWh". E ancora, i mercati: "Incertezze sui tagli della Fed, scattano le vendite sui Bond". In prima pagina anche il caso del principe Andrea, arrestato e poi rilasciato nell'ambito dell'inchiesta su Epstein. Il re: "Collaboreremo".
- In apertura il bonus per le famiglie: "Fregatura bollette". Meloni "spaccia per soluzione al caro energia pochi spicci al posto dell'aiuto del 2025". Spazio anche alla "legge Nordio": "L'arrestando va sentito in eterno a ogni prova". In prima pagina anche il caso del principe Andrea: "Bugie e insabbiamenti: la Corona trema". Poi, le parole di Trump su Gaza: "Affari da 10 mld con base militare". Infine, il caso della sparatoria a Rogoredo: "Nuova versione dai 4 poliziotti indagati".
- In primo piano le parole di Meloni sul referendum per la giustizia: "Votate per voi non contro di me". E ancora: "Vogliono un dibattito da lotta nel fango". Spazio anche al caso Andrea, arrestato e poi rilasciato: "Un colpo pure per Carlo". In prima pagina anche l'attacco di Macron all'Italia sull'omicidio di Lione: "Brigate Antifa affari nostri". Poi, cinque arresti per le proteste a Torino. E infine, dissequestrata la SeaWatch, La Russa: "Sentenza abnorme".
- "Una pietra sopra" è il titolo d'apertura del Manifesto sul Board of peace per Gaza. La ricostruzione di Gaza "parte da una mega base militare Usa, anche se ci sono 'resti umani sotto terra'". Spazio anche alle parole del procuratore generale di Cagliari dopo la sentenza su Sea Watch: "I giudici non lavorano per il governo". Poi, l'arresto del principe Andrea. E il caso dell'omicidio di Lione, mentre Macron attacca Meloni: "Ingerenze su Lione".
- "Le Misérable" è il titolo d'apertura di Libero sull'attacco di Macron a Meloni sul caso dell'omicidio di Lione. Il presidente francese alla premier: "Non parli degli affari altrui". Spazio anche al referendum e all'intervento del presidente del Tribunale di Palermo: "Il giudice della Rackete? Scrive per il No". E sempre sul referendum, le parole della premier Meloni: "Sulla giusitizia no a lotte nel fango".
- In primo piano Gaza e Trump che "lancia la sua Onu", cioè il Board of peace. Sul fronte Iran, il presidente Usa dichiara: "Sul blitz deciderò presto". L'editoriale di Piero Ignazi sul Comitato per Gaza: "Una creatura orripilante, una vergogna parteciparvi". Spazio anche all'arresto del principe Andrea nelle indagini sul caso Epstein: "La monarchia trema". E l'editoriale di Daniela Preziosi sul referendum per la giusitizia: "Il referendum? Una battaglia politica cruciale".
- "Il club della pace" è il titolo d'apertura di Avvenire sul Board of peace per Gaza. Trump inaugura il Comitato con 26 Paesi: "Dieci miliardi e 5mila militari per Gaza". E su un eventuale attacco all'Iran, "decisione entro 10 giorni". Spazio anche all'arresto del principe Andrea nelle indagini sul caso Epstein. Poi, le prossime tappe dei viaggi di Papa Leone XIV: "Da Pompei fino a Lampedusa, l'abbraccio di Leone all'Italia". Infine, la sentenza su Sea Watch: "Critiche con il silenziatore".
- In prima pagina il contro alla rovescia per il referendum: "Il No punta alla lotta nel fango. Meloni scende in campo, l'Anm non chiarisce sui fondi". Spazio anche alle tensioni tra Macron e Meloni sul caso Deranque: "Nuovo fronte aperto". Poi, il via al Board of peace per Gaza, Trump: "Un successo". In prima pagina anche l'editoriale di Francesco Greco: "Riforma della giustizia, toni avvelenati e tribunali trasformati in campi di battaglia".
- In apertura le parole di Meloni sul referendum ai microfoni di Sky Tg24: "Non sia una lotta nel fango". E ancora: "Giuste e doverose le parole di Mattarella, ma la politica abbassi i toni". In prima pagina anche il caso del principe Andrea. E il commento di re Carlo: "Credo nella giustizia". Spazio anche all'inaugurazione del Board of peace per Gaza, Trump: "Vigilerà sull'Onu". Infine, il caso del bambino con il cuore danneggiato: "Senza più speranze".