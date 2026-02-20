Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 febbraio: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo il caso del principe Andrea, arrestato e poi rilasciato nell'ambito delle indagini su Jeffrey Epstein. Re Carlo: "La giustizia faccia il suo corso". Spazio anche all'intervista esclusiva della premier Meloni a Sky Tg24: "Basta lotta nel fango. Giuste le parole di Mattarella sul rispetto tra istituzioni". E ancora: "Il referendum non è un voto sul governo". Sulle prime pagine anche l'avvio del Board of peace per Gaza