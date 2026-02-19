Donna decapitata a Scandicci, fermato un uomo

Svolta nelle indagini sulla donna trovata morta mercoledì mattina in un’area abbandonata a Scandicci. I carabinieri hanno fermato un uomo di origine nordafricana, già noto alle forze dell’ordine. Determinanti per il provvedimento le immagini delle telecamere e alcuni elementi rinvenuti vicino al corpo. L’uomo è piantonato in ospedale in attesa dell’udienza di convalida ascolta articolo

C’è un fermo per l’omicidio di Silke Sauer, la cittadina tedesca di 44 anni trovata senza vita nella mattinata del 18 febbraio nell’area dismessa dell’ex Cnr a Scandicci, in provincia di Firenze. I carabinieri hanno individuato un sospettato al termine delle prime attività investigative coordinate dalla Procura.

Le accuse L’uomo fermato, di origini nordafricane, era già noto alle forze dell’ordine e sottoposto all’obbligo di firma presso la caserma di Scandicci. Attualmente si trova piantonato in ospedale con l’accusa di omicidio. Nei prossimi giorni è prevista l’udienza di convalida davanti al giudice. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il sospettato avrebbe frequentato la vittima negli ultimi tempi.

Le prove raccolte dagli investigatori Il provvedimento di fermo è stato disposto sulla base delle prime risultanze investigative. Tra gli elementi ritenuti rilevanti ci sono le immagini delle telecamere di sorveglianza che lo riprenderebbero nei pressi dell’edificio abbandonato in orari compatibili con il delitto. A incriminarlo anche una felpa, che l’uomo indossava abitualmente quando si presentava in caserma per l’obbligo di firma, ritrovata sporca di sangue vicino al corpo della donna. Nei pressi del luogo del ritrovamento sarebbe stato inoltre rinvenuto un machete, ora al vaglio della scientifica.