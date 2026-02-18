Il corpo è stato ritrovato nell'ex area Cnr nel comune della città metropolitana di Firenze. Stando alle prime informazioni la vittima sarebbe decapitata. Sul posto carabinieri e magistrato di turno
Trovato il corpo senza vita di una donna in provincia di Firenze. Il cadavere è stato scoperto nell'ex area Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche) a Scandicci. Sul posto il magistrato di turno della procura di Firenze, Alessandra Falcone, personale del 118 e carabinieri. In base a prime informazioni, la donna sarebbe stata decapitata.
