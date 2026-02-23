Offerte Sky
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 febbraio: la rassegna stampa

Cronaca fotogallery
16 foto

Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi domina il nodo dei dazi tra Unione europea e Stati Uniti, con l’Ue verso lo stop all'intesa dopo la bocciatura della Corte Suprema. In evidenza anche l’allarme a Mar-a-Lago, dove un uomo armato ha violato la residenza del presidente ed è stato ucciso dal Secret Service. Spazio infine alla chiusura dei Giochi di Milano Cortina, che si conclude per l’Italia con 30 medaglie e l’ultimo oro nell’hockey Usa, con il sipario che cala all’Arena di Verona

 

