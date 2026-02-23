Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 febbraio: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi domina il nodo dei dazi tra Unione europea e Stati Uniti, con l’Ue verso lo stop all'intesa dopo la bocciatura della Corte Suprema. In evidenza anche l’allarme a Mar-a-Lago, dove un uomo armato ha violato la residenza del presidente ed è stato ucciso dal Secret Service. Spazio infine alla chiusura dei Giochi di Milano Cortina, che si conclude per l’Italia con 30 medaglie e l’ultimo oro nell’hockey Usa, con il sipario che cala all’Arena di Verona
- L’apertura è dedicata al tema dei dazi con il titolo “Dazi, caos e ricorsi. L’Europa: Trump rispetti gli accordi”. In primo piano anche: “Armato nella villa del tycoon, ucciso un 20enne”. In alto trova spazio il referendum giustizia con “Referendum. A chi giova alzare i toni” e “Gli equilibri costituzionali”. Al centro della prima pagina domina il racconto delle Olimpiadi con “L’Italia bella che ha vinto i Giochi”. In spalla il bilancio: “Se la mediocrità non fa per noi”.
- L’apertura guarda all’Europa e ai rapporti con gli Stati Uniti con “L’Europa verso lo stop all’intesa sui dazi Usa”. Accanto, grande spazio alle Olimpiadi 2026 con “Olimpiadi: 30 e lode. L’Italia pensa al 2040”. In taglio centrale “Giovane armato a Mar-a-Lago ucciso dagli 007” e “Domenico, la famiglia accusa ‘Cartella clinica incompleta’”. Spazio anche alla guerra a Kiev con “Guerra in Ucraina così in quattro anni è cambiata l’Ue”.
- In apertura “Trump, l’incubo dell’attentato”, a “Mar-a-Lago, ventenne nel resort con un fucile: ucciso dai servizi”. In taglio alto: “Napoli, l’inchiesta. Domenico, la super équipe tenuta all’oscuro 45 giorni”. Al centro pagina domina lo sport con “Giochi di Prestigio”. In primo piano anche la guerra in Ucraina con “Così The Donald allunga la guerra”. Centrale anche il tema dei dazi: “Dazi, Meloni si affidi all’Europa”.
- L’apertura celebra i Giochi con “Italia 30 e lode”, “Record assoluto di medaglie azzurre” e il commento di Meloni: “Orgoglio per il nostro Paese”. In alto spazio al calcio con “La Roma si scatena. Tris da Champions”. In taglio laterale il tema dei dazi con “Dazi, l’Europa: gli Usa rispettino gli accordi presi”. In basso la cronaca con “Nella cartella clinica di Domenico manca il referto chiave”.
- L’apertura è dedicata al mondo delle imprese con “In dieci anni più Srl e Spa attive nei servizi”. In taglio centrale la giustizia civile con “A rilento i processi non inseriti nel Pnrr”. Spazio al lavoro con “Trasparenza salariale: obblighi differenziati per le aziende”. In taglio basso: “Dai ricavi al magazzino, gli indizi che svelano le aziende filtro”. Attenzione anche al clima con “Mareggiate e opere, ogni anno persi cinque chilometri di costa”.
- L’apertura è dedicata ai Giochi 2026 con “È stato bellissimo”, “Chiusa l'Olimpiade dei record: emozioni all'Arena di Verona. L’oro dell'hockey agli Usa dopo 46 anni, festeggia anche Trump”. Al centro domina il calcio con “Ira Milan, Inter +10”, “il diavolo perde con il Parma e attacca l’arbitro”. In spalla “Crollo Juve, peggio di Motta”.
- L’apertura è dedicata alla chiusura dei Giochi con “Lezione olimpica ai disfattisti. L’Italia ha illuminato il mondo”. In taglio centrale spazio al Medio Oriente con “Iran, pressing di Trump. L’attacco è più vicino” e “Ora gli islamisti vogliono chiudere le scuole a Roma per il Ramadan”. L’editoriale “Stellantis al bivio tra Europa e Usa”. In taglio basso: “Miracolo di Assisi: ventimila pellegrini”.
- L’apertura celebra i Giochi con “L’Italia sul podio del mondo. Olimpiadi da 30 e lode”. In alto spazio all’ambiente con “Il mare si mangia la costa: ‘Io dormo in spiaggia per evitare danni gravi’”. In prima pagina anche il tema dei dazi con “La guerra dei dazi, l’Europa a Trump: serve chiarezza, rispetti i patti”. Spazio alla cronaca con “Si ribalta con l’auto e muore 19enne pesarese”. Taglio basso il caso di Napoli: “Domenico, l’ora delle verità. Il legale della madre: ‘Cartelle cliniche incomplete’”.
- In apertura: “Sanremo 2026, il Festival della restaurazione”. Al centro pagina la giustizia con “Giustizia paramafiosa, il caso dei Pm condannati per violenza sui testimoni”. In spalla: “La disfatta dei finti garantismi sul caso del poliziotto di Rogoredo”. In taglio basso: “L’autonomia strategica che serve all’Europa”. Presente anche il commento “Cari lefebvriani, al Papa si obbedisce”.
- L’apertura è dedicata al referendum con “Riforma dannosa e pressioni contro le inchieste sul potere”. In alto spazio al Medio Oriente con “Usa-Iran, il negoziato avanza. Trump sonda i suoi: Vance o Rubio?”. In evidenza anche il tema olimpico con “Olimpiadi: altro buco, ma Gualtieri vuol farle a Roma. M5S furioso”. In taglio centrale “I misteri di mister Flacks che vuole prendersi l’Ilva”.
- In apertura: “Servizi segreti, affari ricchissimi. Aisi tra mega appalti e casa Belloni”. In spalla spazio al board di Trump con il commento: “L’equilibrismo non funziona. Meloni ora deve rischiare”. In taglio centrale spazio ai Giochi 2026 con “Che Olimpiadi (quasi) meravigliose!”. Spazio anche agli Usa con l’analisi politica: “Re e capobanda. Così Trump & co usano i banditi”. In taglio basso: “L’Ue chiede chiarezza sui dazi. La premier preferisce nascondersi”.
- L’apertura celebra la chiusura delle Olimpiadi con “Italia d’oro. Iettatori muti”. In spalla l’editoriale: “Un credito di fronte al mondo”. In evidenza: “Delitto di sinistra? La Francia lo censura”. In taglio laterale la “crisi di Parigi” con “Macron provoca per nascondere i guai economici”. In taglio basso: “Così mia figlia sta vivendo con il suo cuore nuovo”.
- L’apertura è dedicata ai Giochi con “Giochi, la vittoria del Nordest”, con la lettura “Il successo dei fatti, la sconfitta dei pessimisti” e “Le protagoniste: da Lollobrigida a Vittozzi, la forza delle donne”. In evidenza il caso dazi con “La Ue avverte la Casa Bianca: ‘Rispettare gli accordi’”. In taglio laterale: “Ultimatum Usa all’Iran: ‘Una proposta entro 48 ore’”.
- L’apertura è dedicata al caso del bimbo di Napoli “morto per il trapianto fallito”: “Buchi nella cartella clinica”. In alto spazio al calcio con “Furia Napoli”, “Ancora errori arbitrali, azzurri sconfitti a Bergamo. Il club: sconcertante, viene da pensar male”. In prima pagina anche il richiamo ai Giochi con “Giochi da 30 e lode. Meloni: orgoglio per il nostro Paese”. In evidenza: “Dazi, l’Europa chiede chiarezza: ‘Gli Usa rispettino gli accordi’”. In taglio basso: “Trovato morto Luciano travolto da una valanga”.
- L’apertura calcistica è “Milan, regalo all’Inter”. In evidenza il tema arbitrale con “Arbitri, altro flop” e “Ci arrendiamo!”, “Tolto il 2-0 al Napoli: ‘È una vergogna’”. In taglio laterale: “M’hai rotto League”. Presente anche il tema dei Giochi Olimpici con “I Giochi più italiani di sempre”, “Record: trenta medaglie” e “A Verona lo show finale”. In taglio basso: “Salto Roma: è terza”.
- L’apertura celebra la chiusura dei Giochi con “Grazie, è stato meraviglioso”. In prima pagina spazio alla Juventus con “Juve, è tutto in discussione”. In evidenza anche il Torino con “Toro: D’Aversa per evitare la B”. In basso spazio al Napoli con “Napoli, così non Var”. Presente anche “Ahì Milan, questa fa male: Inter a +10!”.