San Francesco, per la prima volta l'ostensione delle spoglie. Code dall'alba. FOTO

Cronaca fotogallery
10 foto
©IPA/Fotogramma

Una giornata storica ad Assisi: per la prima volta le spoglie di San Francesco sono state esposte ai fedeli nella Basilica Inferiore. Migliaia di pellegrini, in un clima di silenzio e commozione, hanno raggiunto la teca per un momento di preghiera e contemplazione

