Roma, uomo accoltellato e ucciso in strada: due fermati

Un uomo è morto accoltellato poco prima delle 14 in strada a Roma. È accaduto in piazza San Giovanni Battista de La Salle, in zona Aurelia. L’uomo, straniero, è stato colpito con un'arma da taglio al costato. I carabinieri hanno fermato due uomini, entrambi extracomunitari, la cui posizione è al vaglio. Sulla vicenda indagano i carabinieri del nucleo radiomobile e della compagnia di Roma San Pietro.

Aurelio, segnalazioni di criminalità e timori tra i residenti



La Circonvallazione Cornelia e il quartiere Aurelio, a pochi passi dal centro storico di Roma, da circa due anni sono al centro di segnalazioni per episodi di criminalità. Un gruppo di giovani nordafricani ha progressivamente occupato la zona, spingendo molti residenti a limitare le uscite serali. Spaccio di droga a cielo aperto, documentato da un’inchiesta su Roma Today, e rapine ai danni di cittadini in attesa del bus vengono segnalati con frequenza. Nelle scorse settimane, le forze dell'ordine, su disposizione del prefetto Lamberto Giannini, hanno eseguito diversi blitz con arresti che, tuttavia, al momento, hanno avuto effetti solo parziali.