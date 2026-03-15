Migranti, barca affonda al largo di Lampedusa: disperso bimbo 2 anni

Nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 14 marzo, una barca con decine di migranti è affondata nelle acque a largo di Lampedusa. Risulta disperso un bambino di due anni originario della Sierra Leone mentre i militari della Guardia Costiera, con la motovedetta Cp327, hanno recuperato e soccorso 64 persone, tra cui 14 donne e 10 minori. Tra i migranti salvati ci sono persone originarie di Burkina Faso, Camerun, Costa d'Avorio, Guinea e Sierra Leone. All'hotspot di Lampedusa sono al momento in corso le audizioni dei superstiti. Gli ivoriani stanno raccontando che per la traversata hanno pagato 300 euro e che vogliono restare in Italia.