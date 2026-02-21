Roma, maxi furto da 140 mila euro a Valentino: un arresto

L'uomo fermato dalla polizia è un 38enne straniero. E' accusato del maxi furto nella boutique di Valentino, al centro della Capitale, avvenuto l'8 novembre del 2024. Il ladro si era introdotto nel negozio di lusso rubando 41 borse per un totale di 140 mila euro. Un 'colpo' eseguito in soli 150 secondi. Precedentemente l'uomo aveva rubato anche nel negozio di Dior a Firenze, il 31 agosto del 2024. Il 17 novembre 2025, invece, il 38enne aveva 'colpito' Louis Vuitton di via Condotti, nel cuore di Roma.