Furto da Dior nel centro di Firenze, bottino da 200mila euro

I ladri sono entrati in azione nel cuore della notte introducendosi nella boutique Dior di via Strozzi a Firenze, in pieno centro storico. Il bottino si aggirerebbe sui circa 200mila euro. Intorno alle 3 i malviventi si sono introdotti nel negozio del noto marchio francese e hanno rubato borse e capi d'abbigliamento. Del furto si è accorta la vigilanza privata dopo aver temuto per un incendio a causa del fumo che si era diffuso nel grande negozio. In realtà, come hanno appurato i vigili del fuoco, erano i nebbiogeni diffusi dall'allarme antirapina che è entrato in funzione. Si occupa delle indagini la polizia.
Le indagini
I ladri, da quanto ricostruito finora, sono passati dall'adiacente via Sassetti, accedendo dal portone di un palazzo che non è stato scassinato. Invece, sono state forzate la porta che dall'atrio che dà sulle cantine e poi, a seguire, una porticina che collega al negozio di Dior. I ladri - è stato fatto notare - hanno dimostrato una buona conoscenza del palazzo confinante, anche riguardo alla possibilità di accedervi da via Sassetti senza fare danni apparenti al portone. Verosimilmente hanno agito più persone, compresi i 'pali' agli angoli delle strade vicino a piazza della Repubblica per avvisare dell'eventuale arrivo di vigilantes, forze dell'ordine, o di passanti. All'esame le immagini delle numerose telecamere pubbliche disposte in città, operazione utile anche per ricostruire i tragitti di fuga.