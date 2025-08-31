Furto da Dior nel centro di Firenze, bottino da 200mila euro

I ladri, da quanto ricostruito finora, sono passati dall'adiacente via Sassetti, accedendo dal portone di un palazzo che non è stato scassinato. Entrati nella boutique da una porticina interna, hanno rubato borse e capi d'abbigliamento

I ladri sono entrati in azione nel cuore della notte introducendosi nella boutique Dior di via Strozzi a Firenze, in pieno centro storico. Il bottino si aggirerebbe sui circa 200mila euro. Intorno alle 3 i malviventi si sono introdotti nel negozio del noto marchio francese e hanno rubato borse e capi d'abbigliamento. Del furto si è accorta la vigilanza privata dopo aver temuto per un incendio a causa del fumo che si era diffuso nel grande negozio. In realtà, come hanno appurato i vigili del fuoco, erano i nebbiogeni diffusi dall'allarme antirapina che è entrato in funzione. Si occupa delle indagini la polizia.