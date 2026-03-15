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Pedopornografia, scopre sue foto intime sul pc della madre: arrestati donna e compagno

Cronaca

In manette la madre della ragazza e il suo compagno. Sono accusati di violenza sessuale nei confronti di minori, pornografia minorile, detenzione e accesso a materiale pornografico. La denuncia è partita dal padre della ragazzina

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Una donna e un uomo (un importante manager) sono statti arrestati dai carabinieri del Nucleo investigativo di Roma con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di minori, pornografia minorile, detenzione e accesso a materiale pornografico. L'esecuzione della misura cautelare è stata disposta nell'ambito di una indagine della Procura di Roma partita da una denuncia presentata dal papà di una minorenne, in ordine ad uno scambio di materiale pedopornografico tra i due indagati.

La scoperta della chat e la denuncia del padre

Secondo quanto emerso dalle indagini, il papà avrebbe riferito che la figlia, mentre si trovava a Treviso a casa della madre, sua ex compagna, ha scoperto su un pc di proprietà di quest'ultima una chat intercorsa tra lei e il suo partner, in cui venivano scambiate foto e messaggi a sfondo sessuale ritraenti minori, tra cui la stessa figlia e i suoi due cuginetti di 5 e 8 anni. "L'attività investigativa - spiega una nota dei carabinieri - ha consentito di raccogliere un solido quadro probatorio, formato da testimonianze, audizione protetta della minore, nonché da materiale informatico sequestrato nel corso di perquisizioni eseguite tra Treviso e Roma presso le abitazioni degli indagati. L'analisi del contenuto delle copie forensi dei dispositivi informatici oggetto di sequestro, tra cui telefoni cellulari, pc portatili, tablet e altri dispositivi, ha permesso di rafforzare ulteriormente l'ipotesi accusatoria consentendo di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dei due indagati". 

Il materiale trovato nei computer

Nei dispositivi è stata trovata una "elevatissima mole di dati, foto e video dal contenuto sessualmente esplicito. In particolare, nelle chat intercorse tra gli indagati, sono stati rilevati contenuti di natura pedopornografica incentrati su commenti scambiati tra i due". Nelle chat, inoltre, sono stati individuati commenti "che fanno ipotizzare che i nipoti della donna indagata siano stati costretti a subire attenzioni di natura sessuale dalla zia".

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