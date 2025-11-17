Roma, maxi furto in un magazzino di Louis Vuitton

A Roma è stato compiuto un furto nel magazzino di Louis Vuitton in via Mario dei Fiori, all'angolo con via Condotti. Secondo le prime ricostruzioni tre uomini a volto coperto hanno infranto con un'auto la vetrata e hanno rubato la merce all'interno.
