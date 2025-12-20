Val Venosta, salvato l'undicenne disperso in montagna

Un bambino di 11 anni è stato tratto in salvo in Val Venosta dopo essere rimasto bloccato su una parete rocciosa nei pressi di Laudes, vicino a Malles. Le squadre di soccorso lo hanno raggiunto in un punto difficile e lo hanno recuperato con un elicottero della Guardia di finanza dotato di visori notturni. L’intervento è durato diverse ore e si è svolto in condizioni complesse. Il piccolo, sotto shock, è stato trasportato in ospedale per accertamenti.