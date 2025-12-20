Offerte Sky
Askatasuna, corteo a Torino dopo lo sgombero

Cronaca

Il 20 dicembre è partito da Palazzo Nuovo il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. In testa lo striscione “Torino partigiana, que viva Askatasuna”, con centinaia di manifestanti e arrivi anche da altre città. Annunciata un’assemblea cittadina il 17 gennaio e una manifestazione nazionale il 31 gennaio. Ampio il dispiegamento delle forze dell’ordine, con controlli e deviazioni dei trasporti. Alla manifestazione partecipano anche famiglie del quartiere e figure del mondo culturale.

