Sky TG25, il recap dei fatti più importanti dell'anno: dalle guerre al caso Garlasco

Un nuovo appuntamento con il talk di approfondimento condotto da Alessio Viola. Una puntata che intreccia i fatti salienti del 2025 tra geopolitica, scenari internazionali, analisi sociale e nuove frontiere dell’intelligenza artificiale. Ospiti in studio e in collegamento Nathalie Tocci, direttrice dell’Istituto Affari Internazionali, Piero Schiavazzi, docente di Geopolitica vaticana alla Link Campus University, Flaminia Bolzan, criminologa e psicologa, Simonetta Sciandivasci de La Stampa, e Philip Abussi, AI Speaker, Composer & Generative Artist.
