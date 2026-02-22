Bambina di 3 anni morta investita da un'auto nel Pratese

La piccola è sfuggita al controllo della madre e ha attraversato la strada mentre sopraggiungeva un veicolo. I sanitari sono intervenuti cercando di rianimarla per quasi un'ora, ma ogni sforzo è stato inutile
Dramma a Mercatale di Vernio, in provincia di Prato, nella serata del 22 febbraio. Poco dopo le ore 19, una bambina di tre anni è stata investita da un’auto lungo la strada regionale 325, proprio sotto casa. L’impatto, secondo le prime informazioni, è stato violentissimo: la piccola sarebbe stata sbalzata per almeno cinque metri sull’asfalto. Immediato l’allarme ai soccorsi.
L'intervento dei soccorsi
Sul posto sono intervenute l’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Vernio, con medico a bordo, e quella della Misericordia di Vaiano con infermiere. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare la bambina, per quasi un’ora, ma ogni sforzo si è purtroppo rivelato inutile. Secondo una prima ricostruzione, la piccola si trovava per mano alla madre quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe improvvisamente sfuggita al controllo correndo in mezzo alla strada. In quel momento sopraggiungeva un’auto diretta verso Vernio: il conducente non sarebbe riuscito a evitare l’impatto e si è poi fermato per prestare soccorso. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Vernio, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità. Secondo quanto appreso, l'incidente mortale è avvenuto nei pressi dell'abitazione della famiglia della bambina deceduta. L'impatto è stato con una vettura di bassa cilindrata il cui conducente si è fermato a dare soccorso.
Malore per la madre
La madre, sotto choc per quanto accaduto, ha accusato un malore ed è stata assistita dal personale sanitario intervenuto sul posto. La notizia si è diffusa rapidamente nel piccolo centro, lasciando sgomento e dolore tra i residenti. L’intera comunità si è stretta attorno alla famiglia in queste ore drammatiche. "Tre anni sono il tempo delle carezze - scrive su Fb, la sindaca di Vernio, Maria Lucarini - Quella di stanotte è rimasta sospesa nell'aria, piccolina. Ci stringiamo alla famiglia, in silenzio". Rinviata in segno di rispetto dai sindaci di Vernio, Vaiano e Cantagallo la conferenza stampa prevista alle 11 del 23 febbraio nella sede della Provincia di Prato relativa ai Piani comunali di protezione civile.