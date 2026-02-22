Bambina di 3 anni morta investita da un'auto nel Pratese

La piccola è sfuggita al controllo della madre e ha attraversato la strada mentre sopraggiungeva un veicolo. I sanitari sono intervenuti cercando di rianimarla per quasi un'ora, ma ogni sforzo è stato inutile

L'intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenute l’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Vernio, con medico a bordo, e quella della Misericordia di Vaiano con infermiere. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare la bambina, per quasi un’ora, ma ogni sforzo si è purtroppo rivelato inutile. Secondo una prima ricostruzione, la piccola si trovava per mano alla madre quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe improvvisamente sfuggita al controllo correndo in mezzo alla strada. In quel momento sopraggiungeva un’auto diretta verso Vernio: il conducente non sarebbe riuscito a evitare l’impatto e si è poi fermato per prestare soccorso. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Vernio, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità. Secondo quanto appreso, l'incidente mortale è avvenuto nei pressi dell'abitazione della famiglia della bambina deceduta. L'impatto è stato con una vettura di bassa cilindrata il cui conducente si è fermato a dare soccorso.