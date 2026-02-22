Scontro treno-auto nel Milanese, nessun ferito ma linea interrotta

L'incidente non ha causato feriti grazie alla bassa velocità del convoglio. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area e fatto evacuare i circa trecento passeggeri. La circolazione ferroviaria resta interrotta

Un'auto con a bordo due anziani è stata coinvolta nel pomeriggio in uno scontro con un treno della linea Mortara-Rogoredo, all'ingresso del Comune di Abbiategrasso, nel Milanese. L'incidente è avvenuto intorno alle 17, per cause che sono ancora in fase di accertamento.

L'impatto e l'arrivo dei soccorsi

Secondo le prime ricostruzioni, la vettura sarebbe stata speronata dal convoglio ferroviario, sul quale viaggiavano circa trecento passeggeri. L'urto non ha provocato feriti né tra gli occupanti dell'auto né tra i passeggeri del treno, anche grazie alla bassa velocità con cui il convoglio stava transitando in quel tratto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Abbiategrasso, Corbetta e della sede centrale di Milano, che hanno messo in sicurezza l'area. I trecento passeggeri del treno sono stati fatti scendere per andare alla vicina stazione di Abbiategrasso. La linea risulta ancora interrotta, non è ancora chiaro quando la circolazione potrà tornare regolare.