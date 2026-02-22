Due incidenti di Carnevale: una ferita grave, un mezzo in fiamme

Due eventi distinti hanno interrotto sfilate con carri allegorici in Calabria e Campania. Nel Cosentino una giovane è stata soccorsa in elisoccorso dopo il ribaltamento di un mezzo. Nel Salernitano un carro ha tranciato un cavo ferroviario, provocando un incendio senza feriti ascolta articolo

Due distinti incidenti legati a sfilate con carri allegorici si sono verificati oggi in Calabria e in Campania. Nel Cosentino una ragazza è rimasta gravemente ferita, mentre nel Salernitano un carro ha preso fuoco dopo aver tranciato un cavo ferroviario.

L'incidente nel cosentino Nel comune di Santa Caterina Albanese, lungo la strada statale 238, un mezzo che trainava un carro di Carnevale si è ribaltato durante la sfilata in corso sulla strada delle Terme Luigiane, nel tratto tra San Marco Argentano e Fagnano Castello. La giovane, rimasta ferita in modo grave, è stata trasferita in elisoccorso all'ospedale di Cosenza. Secondo le prime informazioni, il veicolo avrebbe perso il controllo, sbandando e finendo sulla carreggiata.