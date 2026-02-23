Un cetaceo, probabilmente una balenottera di almeno otto metri di lunghezza, è spuntato questa mattina nell'area del Molo Beverello. L’animale è arrivato quasi sotto le banchine. Gli aliscafi in partenza e in arrivo sono stati bloccati, per permettere ai soccorritori di provare a riportare il grosso mammifero al largo. Potrebbe trattarsi di un esemplare giovane che ha perso l’orientamento. Verifiche per capire se sia ferito