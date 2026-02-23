Offerte Sky
Un cetaceo, probabilmente una balenottera, è comparso all'improvviso nell'area del Molo Beverello, arrivando a nuotare sin quasi sotto le banchine dove operano i mezzi veloci pper le isole, Napoli, 23 febbraio 2026. ANSA/CIRO FUSCO

Napoli, avvistata una balenottera nel porto: stop agli aliscafi. LE FOTO

Cronaca fotogallery
7 foto
©Ansa

Un cetaceo, probabilmente una balenottera di almeno otto metri di lunghezza, è spuntato questa mattina nell'area del Molo Beverello. L’animale è arrivato quasi sotto le banchine. Gli aliscafi in partenza e in arrivo sono stati bloccati, per permettere ai soccorritori di provare a riportare il grosso mammifero al largo. Potrebbe trattarsi di un esemplare giovane che ha perso l’orientamento. Verifiche per capire se sia ferito

