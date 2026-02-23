Napoli, avvistata una balenottera nel porto: stop agli aliscafi. LE FOTO
Un cetaceo, probabilmente una balenottera di almeno otto metri di lunghezza, è spuntato questa mattina nell'area del Molo Beverello. L’animale è arrivato quasi sotto le banchine. Gli aliscafi in partenza e in arrivo sono stati bloccati, per permettere ai soccorritori di provare a riportare il grosso mammifero al largo. Potrebbe trattarsi di un esemplare giovane che ha perso l’orientamento. Verifiche per capire se sia ferito
- Nel porto di Napoli, questa mattina, c’è stata un’apparizione a sorpresa: è stato avvistato un cetaceo, probabilmente una balenottera.
- Il grosso mammifero è spuntato nell'area del Molo Beverello ed è arrivato a nuotare sin quasi sotto le banchine dove operano i mezzi veloci per Ischia, Capri e Procida.
- L'autorità marittima ha bloccato tutti gli aliscafi in partenza o in arrivo dalle isole.
- La balenottera ha regalato alle decine di persone presenti nella zona le sue evoluzioni, continuando per un po’ a tuffarsi e riemergere dall’acqua.
- Sul posto, dopo poco l'avvistamento, sono arrivati un gommone e un altro battello della Guardia Costiera per sorvegliare da vicino l'animale.
- Sul posto anche gli specialisti della stazione zoologica Anton Dohrn, che affiancano il personale della Capitaneria di Porto per provare a riportare al largo la balenottera senza danni. Verifiche anche per capire se l'animale è ferito.
- Secondo le prime testimonianze, si tratterebbe di un esemplare di almeno otto metri di lunghezza, probabilmente giovane, che potrebbe aver perso l'orientamento o ha provato a seguire qualche nave in entrata nel porto di Napoli.