Scontro tra 4 auto nel Bergamasco, due morti e diversi feriti

L'incidente è avvenuto intorno all'ora di pranzo a Caravaggio, sulla provinciale Rivoltana. L'impatto ha coinvolto diversi mezzi e, oltre alle due vittime, si registrano alcune persone ferite. Sul posto i mezzi del 118, anche con due elicotteri, e diverse ambulanze
Tragico incidente stradale nel Bergamasco. Due persone hanno perso la vita in uno scontro che ha coinvolto quattro veicoli a Caravaggio intorno all'ora di pranzo, poco dopo le 12,30. L’impatto è avvenuto sulla provinciale Rivoltana, all'altezza di un ristorante. Stando alle prime informazioni, le due persone decedute viaggiavano a bordo della stessa vettura che dopo l’impatto si è ribaltata ed è finita nel fosso che costeggia la carreggiata. Si registrano diversi feriti: tra loro anche due bambine di 5 e 6 anni. Sul posto i mezzi del 118, anche con due elicotteri, e diverse ambulanze.
Cosa sappiamo
Stando alle prime ricostruzioni, all’origine dell’incidente ci sarebbe un tentativo di sorpasso azzardato. Un’auto che proveniva da Caravaggio in direzione Mozzanica, nel sorpasso, avrebbe colpito gli altri veicoli tra cui una utilitaria che è stata sbalzata nel canale a lato strada e sulla quale viaggiavano una coppia, i due figli piccoli e la nonna dei bambini. Le vittime sarebbero proprio l’uomo di 38 anni alla guida del veicolo finito nel fossato e la donna più anziana, di 73 anni.
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