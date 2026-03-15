Scontro tra 4 auto nel Bergamasco, due morti e diversi feriti

L'incidente è avvenuto intorno all'ora di pranzo a Caravaggio, sulla provinciale Rivoltana. L'impatto ha coinvolto diversi mezzi e, oltre alle due vittime, si registrano alcune persone ferite. Sul posto i mezzi del 118, anche con due elicotteri, e diverse ambulanze

Tragico incidente stradale nel Bergamasco. Due persone hanno perso la vita in uno scontro che ha coinvolto quattro veicoli a Caravaggio intorno all'ora di pranzo, poco dopo le 12,30. L’impatto è avvenuto sulla provinciale Rivoltana, all'altezza di un ristorante. Stando alle prime informazioni, le due persone decedute viaggiavano a bordo della stessa vettura che dopo l’impatto si è ribaltata ed è finita nel fosso che costeggia la carreggiata. Si registrano diversi feriti: tra loro anche due bambine di 5 e 6 anni. Sul posto i mezzi del 118, anche con due elicotteri, e diverse ambulanze.