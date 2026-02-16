Se approvata, la norma segnerebbe la fine della macellazione di cavalli, asini, muli e bardotti perché verrebbe loro riconosciuto lo status giuridico di “Non Dpa” ovvero “non destinati alla produzione alimentare” ascolta articolo

Vietare la macellazione di cavalli, asini, muli, pony e bardotti perché riconosciuti come animali da affezione e quindi giuridicamente non destinati alla produzione alimentare (No Dpa). È questa una delle nuove proposte di legge bipartisan approdata in Senato e che presto verrà discussa. L’iniziativa è firmata dalle deputate Susanna Cherchi del Movimento Cinque Stelle e da Luna Zanella di Avs, con una proposta analoga sostenuta anche da Michele Brambilla di Noi Moderati.

Cosa prevede la proposta La proposta presentata, appena incardinata in commissione Ambiente a Palazzo Madama, introduce sanzioni pecuniarie e penali qualora il divieto di macellazione non venisse rispettato: reclusione da 3 anni a 3 mesi e multe fino a 100 mila euro per chi alleva equidi con tali finalità. Pena che si inasprisce di un terzo nel caso le carni siano effettivamente immesse in commercio. Se approvata, gli animali interessati dovrebbero essere registrati e identificati attraverso un microchip entro due mesi dall'entrata in vigore della norma per tracciare ogni animale.