Ambulatorio medico abusivo chiuso dai Nas a Catania: denunciata 40enne

Si presentava sui social come "medico estetico" e pubblicizzava trattamenti con botox e filler a migliaia di follower. Ma secondo gli investigatori non aveva alcuna abilitazione sanitaria. I Carabinieri del Nas hanno scoperto un ambulatorio improvvisato in un’abitazione privata del capoluogo etneo e denunciato una donna di 40 anni per esercizio abusivo della professione e somministrazione di medicinali non autorizzati ascolta articolo

Un ambulatorio medico abusivo allestito all’interno di un appartamento è stato scoperto e chiuso dai militari del NAS dei Carabinieri a Catania. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, una quarantenne del posto avrebbe effettuato interventi sul viso senza possedere i titoli professionali richiesti dalla normativa. Per questo motivo la donna è stata denunciata in stato di libertà con le accuse di esercizio abusivo della professione sanitaria e somministrazione di medicinali non autorizzati.

I controlli sui social e i 10mila follower Le verifiche sono partite da alcune segnalazioni che indicavano l'esecuzione di procedure estetiche da parte di personale non qualificato. Gli accertamenti si sono concentrati anche sui social network, dove gli investigatori hanno individuato il profilo della donna. Attraverso le sue pagine, seguite da oltre 10mila follower, promuoveva interventi estetici mostrando i risultati ottenuti con botox e filler. Nei post e nelle storie venivano inoltre indicati giorni e zone della città in cui riceveva le clienti, elementi che hanno permesso ai militari di ricostruire le modalità operative.

L’attività svolta in un appartamento Dalle indagini è emerso che le procedure venivano effettuate all’interno di una civile abitazione, priva delle necessarie autorizzazioni sanitarie. Durante i servizi di osservazione i carabinieri hanno identificato alcune clienti che avevano già effettuato trattamenti e che sarebbero state sottoposte a iniezioni di sostanze utilizzate nella medicina estetica. Una volta raccolti gli elementi necessari, i militari hanno organizzato un intervento per verificare direttamente quanto accadeva all’interno dell’abitazione.