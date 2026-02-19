Offerte Sky
Lupi, in branco si adattano facilmente a vivere vicino centri abitati: lo studio

Scienze

Una ricerca italiana rivela che i lupi sanno convivere con gli ambienti urbanizzati pur mantenendo la naturale paura degli esseri umani. Lo studio, condotto tra Toscana ed Emilia Romagna, mostra come il comportamento dei lupi cambi in base alla presenza di oggetti nuovi, suoni e alla dimensione del branco, offrendo nuove chiavi per la coesistenza tra fauna selvatica e città

Nonostante la loro fama di predatori timorosi e schivi, i lupi stanno dimostrando una sorprendente capacità di adattamento agli ambienti umani. Uno studio condotto in Italia centrale, che ha coinvolto 44 siti tra Toscana ed Emilia Romagna, ha messo in luce come questi animali possano vivere vicino ai centri abitati e affrontare stimoli nuovi e potenzialmente spaventosi, soprattutto quando sono in branco. 

Adattamento urbano dei lupi

I ricercatori hanno osservato 185 lupi selvatici (Canis lupus) esposti a oggetti nuovi e a suoni umani. I risultati indicano che i lupi provenienti da aree più urbanizzate sono più cauti di fronte a oggetti sconosciuti, ma riescono ad abituarsi rapidamente alle modifiche ambientali. La flessibilità comportamentale emerge come chiave del loro successo nei paesaggi dominati dall’uomo. 

La paura degli esseri umani

Le registrazioni di voci umane hanno provocato reazioni di forte paura nell’81% degli esemplari, indipendentemente dal grado di urbanizzazione dell’area di origine. Tuttavia, i lupi mostrano minore timore quando si trovano in gruppo, evidenziando l’importanza del branco nel modulare le risposte agli stimoli esterni.

Implicazioni per la convivenza

Secondo la coordinatrice della ricerca, Sarah Marshall-Pescini, i risultati dimostrano che i lupi adattano le loro strategie sia ai rischi sia alle opportunità presenti negli ambienti urbanizzati. Martina Lazzaroni, prima autrice dello studio, sottolinea che la conoscenza dei comportamenti dei lupi può offrire nuovi strumenti per favorire una convivenza più pacifica tra specie selvatiche e comunità umane. La ricerca evidenzia la complessità della paura nei lupi e la sua variabilità lungo il gradiente di urbanizzazione. Comprendere questi meccanismi può aiutare a pianificare interventi di gestione della fauna selvatica, ridurre conflitti con gli esseri umani e proteggere allo stesso tempo la biodiversità nelle aree urbanizzate.

