Una ricerca italiana rivela che i lupi sanno convivere con gli ambienti urbanizzati pur mantenendo la naturale paura degli esseri umani. Lo studio, condotto tra Toscana ed Emilia Romagna, mostra come il comportamento dei lupi cambi in base alla presenza di oggetti nuovi, suoni e alla dimensione del branco, offrendo nuove chiavi per la coesistenza tra fauna selvatica e città ascolta articolo

Nonostante la loro fama di predatori timorosi e schivi, i lupi stanno dimostrando una sorprendente capacità di adattamento agli ambienti umani. Uno studio condotto in Italia centrale, che ha coinvolto 44 siti tra Toscana ed Emilia Romagna, ha messo in luce come questi animali possano vivere vicino ai centri abitati e affrontare stimoli nuovi e potenzialmente spaventosi, soprattutto quando sono in branco.

Adattamento urbano dei lupi I ricercatori hanno osservato 185 lupi selvatici (Canis lupus) esposti a oggetti nuovi e a suoni umani. I risultati indicano che i lupi provenienti da aree più urbanizzate sono più cauti di fronte a oggetti sconosciuti, ma riescono ad abituarsi rapidamente alle modifiche ambientali. La flessibilità comportamentale emerge come chiave del loro successo nei paesaggi dominati dall’uomo.

La paura degli esseri umani Le registrazioni di voci umane hanno provocato reazioni di forte paura nell’81% degli esemplari, indipendentemente dal grado di urbanizzazione dell’area di origine. Tuttavia, i lupi mostrano minore timore quando si trovano in gruppo, evidenziando l’importanza del branco nel modulare le risposte agli stimoli esterni.