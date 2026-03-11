Offerte Sky
Raro esemplare di pesce luna trovato spiaggiato a Marina di Ravenna

Scienze
©Ansa

Gli esperti del Centro Ricerche e Conservazione Fauna Marina analizzeranno la carcassa per chiarire le cause del decesso. Le prime verifiche escludono interazioni con imbarcazioni o reti, mentre resta aperta l'ipotesi di una patologia debilitante

Un grande esemplare di pesce luna - Mola mola - è stato trovato spiaggiato sul litorale di Marina di Ravenna. L'animale, lungo circa 2,5 metri e dal peso stimato di quattro quintali, è stato notato da alcuni passanti e successivamente recuperato dai ricercatori del Cestha, il centro sperimentale per la tutela degli habitat, intervenuti insieme alla capitaneria di porto.

Esemplare di pesce luna
©Ansa

Cause della morte ancora da chiarire

Il pesce è stato trasferito per consentire le analisi necessarie a comprenderne le condizioni e le possibili cause del decesso. Gli esami permetteranno di raccogliere dati utili anche per il monitoraggio della specie, che raramente viene osservata così vicino alla costa. Al momento non è possibile stabilire cosa abbia provocato la morte dell'animale. Secondo i ricercatori del Cestha, l'esemplare potrebbe essere stato colpito da una patologia che ne ha compromesso la capacità di nuotare e alimentarsi. "A una prima ispezione - spiegano - non sono emersi segni di interazioni antropiche, come lacerazione per un'elica di una barca o escoriazioni dovuta a una rete da pesca".

Dove vive e di cosa si nutre

Il pesce luna si alimenta principalmente di plancton, piccoli pesci, meduse, crostacei e alghe. Pur essendo una specie che vive soprattutto in mare aperto, può comparire anche nel Mediterraneo e nell'Adriatico, sebbene in modo episodico.

