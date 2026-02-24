Verona, esplode palazzina a Negrar: un morto e tre feriti

Dopo l’esplosione e il crollo di una palazzina a Prun, frazione di Negrar, la prima vittima estratta dai vigili del fuoco è un uomo, mentre in precedenza erano stati salvati altri tre residenti. In precedenza erano stati estratti altri due uomini e una donna, trasportati all’ospedale di Borgo Trento. Proseguono le verifiche sulle cause dell’incidente

Momenti di grande tensione oggi pomeriggio a Negrar, nel Veronese, per l’esplosione di un edificio residenziale di tre piani. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente: in precedenza erano stati estratti tre residenti – due uomini e una donna – tutti feriti in maniera non grave e trasportati in ospedale, mentre un altro uomo è stato appena estratto dalle macerie e le operazioni di soccorso continuano.

L'intervento dei soccorsi

Secondo quanto riferito dal Comune di Negrar, i primi tre estratti – due uomini e una donna – presentano ferite non gravi e sono stati ricoverati all’ospedale di Borgo Trento, a Verona. L’ultimo estratto, un uomo, è stato individuato dai vigili del fuoco sotto la massa di detriti e trasferito in sicurezza. Le operazioni hanno visto coinvolte diverse squadre dei vigili del fuoco, il Nucleo Speleo-Alpino-Fluviale (SAF), unità cinofile e personale Usar, con il supporto di due ambulanze, un’automedica e l’elicottero di Verona Emergenza. Le squadre escludono la presenza di altre persone coinvolte sotto le macerie e precauzionalmente sono stati evacuati anche due nuclei familiari dalle abitazioni vicine. A presidio dell'area rimangono due squadre del comando dei Vigili del fuoco di Verona e le forze dell'ordine. Le cause dell'esplosione del primo piano della palazzina sono ancora al vaglio dei tecnici dei Vigili del fuoco, ma rimangono forti le probabilità legate allo scoppio di una bombola di gas.