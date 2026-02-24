Il ragazzino è precipitato da 4 metri dopo che la ringhiera alla quale era appoggiato ha ceduto. Immediato l’intervento dei soccorsi che lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Savona. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto

È in gravi condizioni un bambino di 9 anni caduto questa mattina da un terrazzino interno della scuola Papa Giovanni di Pietra Ligure, in provincia di Savona. Il ragazzino è stato portato in codice rosso all'ospedale Santa Corona ma non sarebbe in pericolo di vita. Per questioni cliniche è possibile che venga trasferito al Pediatrico Gaslini di Genova. Secondo le prime informazioni, il bambino era appoggiato alla ringhiera del terrazzino che affaccia sul cortile interno dell’istituto, a circa 4 metri d'altezza, quando questa ha ceduto. Immediato l’intervento di ambulanza, automedica e vigili del fuoco. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto.