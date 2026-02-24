Offerte Sky
Savona, bambino di 9 anni cade da terrazzino a scuola a Pietra Ligure: è grave

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Il ragazzino è precipitato da 4 metri dopo che la ringhiera alla quale era appoggiato ha ceduto. Immediato l’intervento dei soccorsi che lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Savona. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto

ascolta articolo

È in gravi condizioni un bambino di 9 anni caduto questa mattina da un terrazzino interno della scuola Papa Giovanni di Pietra Ligure, in provincia di Savona. Il ragazzino è stato portato in codice rosso all'ospedale Santa Corona ma non sarebbe in pericolo di vita. Per questioni cliniche è possibile che venga trasferito al Pediatrico Gaslini di Genova. Secondo le prime informazioni, il bambino era appoggiato alla ringhiera del terrazzino che affaccia sul cortile interno dell’istituto, a circa 4 metri d'altezza, quando questa ha ceduto. Immediato l’intervento di ambulanza, automedica e vigili del fuoco. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto.

