Leone XIV richiama all’accoglienza nella messa di Natale

Cronaca

Durante la messa della vigilia di Natale in San Pietro, Leone XIV ha invitato i cristiani a non chiudere la porta a poveri e stranieri. Il pontefice ha ricordato che rifiutare l’altro equivale a rifiutare Dio. Al centro dell’omelia il tema della dignità umana, legato alla nascita di Gesù in una stalla. È il primo Natale del nuovo papa, eletto lo scorso maggio.

