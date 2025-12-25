Leone XIV richiama all’accoglienza nella messa di Natale

Durante la messa della vigilia di Natale in San Pietro, Leone XIV ha invitato i cristiani a non chiudere la porta a poveri e stranieri. Il pontefice ha ricordato che rifiutare l’altro equivale a rifiutare Dio. Al centro dell’omelia il tema della dignità umana, legato alla nascita di Gesù in una stalla. È il primo Natale del nuovo papa, eletto lo scorso maggio.